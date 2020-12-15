新冠肺炎｜6指定檢疫酒店周五搶先運作　下周一起無訂房禁上機

政府今天（15日）公布，就指定檢疫酒店計劃的相關指明刊憲，由下周二（22日）起，只有指定檢疫酒店可接受從外國地區抵港人士在其酒店強制檢疫；當局又指明自由下周一（21日）零時零分起，所有從外國地區抵港人士在登機前須向航空公司提供在指定檢疫酒店預訂房間的確認書，否則不會獲准登機。

36間指定檢疫酒店之中，有6間酒店可提早四天，於本周五（18日）起以指定檢疫酒店模式運作，包括香港荃灣帝盛酒店、香港灣仔帝盛酒店、奧華行旅．香港仔、富豪東方酒店、君怡酒店和九龍酒店。

▼6間提早作指定檢疫酒店名單▼

食物及衞生局今晚公布刊憲內容，自本月22日零時零分起，只有指定檢疫酒店可接受從外國地區抵港人士在其酒店強制檢疫，相關受檢人士在抵港前14日內，曾停留中國以外的其他國家，須按《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）接受強制檢疫。政府對酒店營運者施加條件保障公共衞生，包括確保檢疫人士在檢疫期間不得離開房間，以及不得接受訪客探訪等。

36間指定檢疫酒店中有6間可提早於本周五（18日）起以指定檢疫酒店模式運作，包括荃灣帝盛酒店。（資料圖片／鄭子峰攝）

下周一起來港人士需展示訂房確認書方可登機

刊憲亦指明自下周一（21日）零時零分起，所有從外國地區抵港人士在登機前須向航空公司提供在指定檢疫酒店預訂房間的確認書，否則不會獲准登機。

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

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中澳台來港者不得入住指定檢疫酒店

政府與酒店進一步聯繫後，目前確定6間酒店可提早於本周五起以指定檢疫酒店模式運作的酒店，香港荃灣帝盛酒店、香港灣仔帝盛酒店、奧華行旅．香港仔、富豪東方酒店、君怡酒店和九龍酒店。上述酒店於周五起，只會接待從外國地區抵港人士入住作強制檢疫。

指定檢疫酒店計劃的全面實施日期為下周二（22日），屆時所有36間指定檢疫酒店只可接待從外國地區抵港進行檢疫的人士。由於風險程度較低，由內地、澳門及台灣抵港的強制檢疫人士，如選擇在酒店強制檢疫，必須選非指定酒店，不得入住上述36間指定檢疫酒店。

必須乘搭政府專車前往指定檢疫酒店

政府會修訂強制檢疫令的條款減少檢疫人士接觸社區的機會，周五起所有經機場抵港將入住指定檢疫酒店的人士，須乘坐由政府專車直接前往酒店。專車服務共設五條路線，涵蓋港島、九龍及新界，每天由下午2時至晚上11時行駛。接載返港人士從機場到酒店的專車平均每30分鐘一班，而從華逸酒店等候檢測結果中心前往酒店專車則平均每15分鐘一班。

政府表示，預訂了非指定酒店的經機場抵港人士，須乘坐交通工具直接從機場或等候檢測結果中心前往已預訂的酒店，中途不能前往其他地方。