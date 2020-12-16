周梓樂死因｜停車近8分鐘　救護員才往停車場　隊目稱需評估環境

科大生周梓樂死因研訊今（16日）踏入第19日，裁判官早前稱救護員口供與錄影似乎有些出入，庭上今播放閉路電視片段，可見救護車停下後，過了7分鐘56秒，救護員才推擔架床行往停車場。法庭重召救護隊目鄭冠明作供，他指停車後需要評估現場環境、戴上防毒面罩、拿取裝備等，強調「整個過程全部都係需要嘅」。 鄭又稱，若果唐明街沒有交通阻塞，救護車可提早10分鐘左右到達肇事停車場。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨1時許，在警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

救護隊目稱需了解現場和拿取裝備 才推擔架床到停車場

救護隊目鄭冠明早前供稱，因唐明街交通阻塞，他便叫隊員循另一路徑往停車場。惟救護車駛至廣盈閣的消防閘口位，再遭違例停泊的「死車」堵住，他們在該處下車，提著擔架床步行百多米進入肇事停車場。裁判官高偉雄表示，翻看一些片段後，發現救護員口供與錄影似乎有些出入。庭上今播放廣明苑的閉路電視錄影，顯示救護車到場的情況。

片段顯示，畫面時間凌晨1時7分，車牌A344的救護車停泊廣盈閣外，車前有私家車及俗稱「細搶」的消防車；1時9分，消防員走到救護車旁，救護車的藍色閃光熄掉；1時14分，三名身穿反光衣的救護員下車；1時15分，救護員抬擔架走向停車場。畫面時間比真實時間快10分鐘左右。

根據錄影，救護車在廣盈閣停泊後，過了7分鐘56秒，救護員才推擔架床行往停車場。被問及在該段時間要處理何事，救護隊目鄭冠明表示，需了解現場發生何事、與消防聯絡、評估如何前往停車場、拿取裝備等等。

被問及停車至推擔架床花近8分鐘 ，救護隊目鄭冠明稱：「整個過程全部都係需要嘅。」(林樂兒攝)

因現場一帶有衝突 隊目指示隊員先穿上反光背心及防毒面罩

鄭稱隊員下車視察，隨即匯報前方有死車堵住，他考慮後決定下車步行往停車場。

由於尚禮樓一帶有衝突，警方亦正在向尚德邨推進，鄭指示隊員先穿上橙色反光背心及防毒面罩，再下車行去停車場。研訊主任詢問，能否一邊行去停車場，一邊穿裝備，鄭回應需要雙手戴裝備，且他不知警方會否擴闊驅散範圍，若然救護員途中受傷就更難拯救傷者。

鄭指，執拾用品及穿戴裝備需花5分鐘左右，並形容「呢個係基本嘅時間嚟」。他稱當晚攜帶長脊椎板、供氧設備、頭部固定器、急救背囊等等；又指裝備重約200磅，擔架床無避震設計，如路面顛簸或會令擔架床反車，所以要與兩名隊員一同推床。

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被問及停車至推擔架床花近8分鐘 隊目稱「全部都係需要嘅」

就停車至下車推擔架床期間花了7分56秒，研詢主任詢問能否縮短時間。鄭則回答：「整個過程全部都係需要嘅。」

鄭稱，抵達廣盈閣時，嗅不到催淚煙，亦不見附近有警察。他同意該處不危險，但當時並無法觀察到整個環境。鄭補充，如果沒有「死車」堵路，可以更快到達現場；而若然可確定現場沒有衝突，即無需穿防護裝備，也可早點去到傷者身旁。

裁判官問道，如唐明街無交通阻塞，救護車可直路行駛，是否就可提早10分鐘左右抵達停車場；鄭同意。

鄭提及，最初收到傷者懷疑從高處墮下的消息時，消息指傷者有反應。死因庭明日會傳召腦神經科醫生就此作供。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)