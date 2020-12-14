周梓樂死因｜周被發現前約十多分鐘　曾在兩TG群組留言及發照片

科大生周梓樂死因研訊因消防處需時聘請律師而押後一星期，今（14日）展開第17日聆訊，庭上透露警方在周的電子器材中，發現周出事前曾作出的通訊記錄，並發現他在被發現躺臥停車場前約10至15分鐘內，曾在兩個telegram群組「飛機佬群 香港國民」及「行街（遲到）」中留下訊息及停車場二樓的照片。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

警方上周再向停車場職員等錄口供

甫開庭，裁判官高偉雄交代警方過去一周就肇事停車場的系統、鏡頭錄取了數份新的證人口供，並在停車場拍攝了照片作記錄，而相關口供今早交予了各方大狀，包括消防處近日安排的代表大律師。

稍作休庭後，研訊主任葉志康讀出多份書面證供，當中包括管理停車場的職員黃偉倫、屋宇總監許德富及廣明苑的高級物業主任林瑞昌。

警方根據密碼解鎖ipad

庭上亦讀出高級警員林志強的書面證供。林在供詞中提到，他事後上門檢取了梓樂的iPhone、iPad、MacBook Pro及桌上電腦。當時桌上電腦不需密碼登入，其餘三部機則鎖上密碼，手機外殼印有「Hong Konger」字樣。之後，警方在其桌上電腦發現一些帳號及密碼，並以此解開iPad及MacBook Pro。警方亦嘗試解開iPhone，但不成功，手機畫面顯示成「iPhone已停用，連接iTunes」。

各證人供述事件經過。(詳看下圖)

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周曾在兩群組發訊息及照片

林在MacBook Pro未有發現與梓樂出事相關的資料，不過從iPad找到通訊軟件Telegram，可見梓樂去年11月4日凌晨零時多，在名為「飛機佬群 香港國民」的群組傳出訊息，而最後一個訊息在零時49分傳出。

另外，零時46，梓樂在另一名為「行街（遲到）」的群組傳出相片，該相片由肇事停車場拍向唐明街及唐俊街交界。警方對比停車場的片段，梓樂於相關時段在停車場二樓高層來回步行；梓樂在鏡頭時間零時46分55秒正在使用手機。

港大病理系首席臨床講師馬宣立在周梓樂父母認屍時亦在場。(資料圖片)

認屍時有病理學家在場

林的書面供詞亦述及認領屍體、法醫解剖等事宜，梓樂母親在庭上聽著不禁落淚。供詞指，梓樂離世後6日，法醫郭嘉琪及政府化驗所職員前往殮房，而梓樂父母聘請的港大病理系首席臨床講師馬宣立亦在場。當日法醫解剖後，檢取了不同樣本送往政府化驗所作檢查。

研訊再續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

停車場拍到周梓樂的情況。(詳看下圖)