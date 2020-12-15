周梓樂死因｜周在TG群組最後訊息曝光　透露：拎咗野落去　俾人

科大生周梓樂死因研訊今（15日）踏入第18日，首次披露梓樂出事前的telegram通訊內容。iPad 截圖顯示，梓樂曾在名為「行街（遲到）」的群組中，傳送從肇事停車場拍向尚德邨十字路口的照片。他又曾在「飛機佬群」的群組中，表示「x佢射上停車場」，並指自己「係停車場食花生姐」、「咩都無帶」。梓樂於零時49分，傳出最後兩個訊息，分別為「同埋拎咗啲野落去」以及「俾人」。調查警員透露，警方曾去信蘋果公司，希望能夠解鎖梓樂的iPhone，惟對方回覆未能提供協助。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨1時許，在警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

庭上今首次展示梓樂的iPad螢幕截圖，披露梓樂出事前以通訊軟件telegram與人對話。

回應群組催淚彈訊息後傳相

截圖顯示，去年11月4日凌晨零時41分，有人在名為「行街（遲到）」的8人群組中，表示警方在前一分鐘射了十發催淚彈，梓樂於零時46分回覆「ys」，並傳送從停車場拍向唐明街及唐俊街交界的照片，可見防暴警員站在十字路口。之後梓樂沒有再於該群組傳送訊息。

周梓樂在群組傳送從停車場拍向唐明街及唐俊街交界的照片。(資料圖片/圖非周梓樂所拍)

在另一6人組群透露拎咗野落去

而在名為「飛機佬群」的6人群組中，梓樂在零時41分表示「x佢射上停車場」。有人詢問「你返唔返到去架」，梓樂則回應自己「係停車場食花生姐」、「咩都無帶」；另一人再問「屋企唔是好view d咩」，梓樂指「望唔到」。隨後梓樂於零時49分，傳出最後兩個訊息，分別為「同埋拎咗啲野落去」以及「俾人」。有人在1時12分詢問「safe?」，但梓樂已無法再回覆。

訂閱多個群組

截圖亦顯示，除了上述兩個群組外，梓樂在telegram亦有加入其他群組及訂閱頻道，包括「TKO公海」、「真·宣基人」、「抗爭前線戰況直擊」、「628日本廣告業務組」、「NordVpn」。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供述事件經過。(詳看下圖)

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停車場拍到周梓樂的情況。(詳看下圖)