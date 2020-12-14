周梓樂死因｜庭上披露更多影片　見黑影墮下後5分鐘有人跑近

科大生周梓樂死因研訊今（14日）踏入第17日，庭上播放更多閉路電視影片，包括一些之前未有披露的片段，影片所見，相關時段停車場二樓有一團黑影墮下，約5分鐘後有人跑去該處，之後有市民及消防員跨過二樓矮牆，並在黑影墮下處停留。研訊主任透露，鏡頭時間與真實時間相差約10分鐘，稍後會傳召專家，說明如何核實時間。

另外，裁判官從陪審員收到一封提及工作安排的信件，他重申陪審員是履行公民責任，如僱主因員工擔任陪審員而中止合約或作歧視行為，乃刑事罪行；若僱主未有合理解釋，法庭會轉交律政司跟進。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨1時許，即警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

初時以為三樓亦有平台

裁判官高偉雄一星期前透露，警方會就停車場及附近屋苑的閉路電視鏡頭再作調查。高級警員林志強今被傳召作供，他稱去年11月4日、6日及8日曾到場搜證，感覺停車場二樓同三樓差唔多，以為三樓會如二樓一樣設有平台。林形容警方關注案件，當時警方未收到正式報案，他已前往現場調查，又指其時所知的資料都從傳媒及網上得知。

高級警員林志強稱，他初時感覺尚德鄒停車場二樓同三樓差唔多，以為三樓會如二樓一樣設有平台。(林樂兒攝)

停車場有4鏡頭屬房屋署管理

肇事停車場歸領展擁有，由威信停車場管理（控股）有限公司負責管理。裁判官早前指，停車場除了有原先知悉的35個鏡頭外，還有4個固定鏡頭。警員林志強今道，去年在停車場視察時留意到該些鏡頭，不過在控制室翻看閉路電視片段時，看不到該4個鏡頭的片段。他稱曾與同事提及此事，又指後來才知道該些鏡頭並非由威信管理，而是屬於房屋署。

4鏡頭曾拍到一隊衝鋒隊員進入

該4個固定鏡頭有一半設於二樓樓梯門口，另一半則設於地下。林指，上周重返停車場，見地下的鏡頭已被拆走。庭上播出該4個固定鏡頭的錄影，於鏡頭時間1時4分，有一隊戴綠頭燈的衝鋒隊員行入停車場。

再到廣明苑了解鏡頭分布

除了停車場，林警員及其同僚近日亦再次前往廣明苑了解屋苑的鏡頭分布。雖然警員魏冠傑早前表示該帶鏡頭沒有拍到停車場，但裁判官自行翻看片段後，發現其中一個設於廣新閣的鏡頭，疑似拍到梓樂在停車場墮樓的身影。

尚德邨停車場拍到周梓樂的情況。(詳看下圖)

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廣明苑鏡頭拍不到三樓位置

警員林志強今確認該鏡頭拍到部份停車場，庭上亦再度播出該段錄影。畫面右上角攝錄到停車場部份一樓及二樓位置，但拍不到三樓的情況。該些鏡頭所顯示的時間描述片段內容如下：

00:47分，有一隊衝鋒隊人員由籃球場位置行經停車場；

00:48分，疑為乘搭升降台消防車的消防員由停車場地下步出；

數十秒後，疑為乘搭「細搶」消防車的消防員由畫面左方行往停車場；

00:51分，停車場二樓之間出現墮下一團黑色影；

00:56分鐘後，有人跑去黑影墮下的位置；

再過多20秒左右，有市民及消防員跨過二樓矮牆，在黑影墮下之處停留。

研訊主任透露，鏡頭時間與真實時間相差約10分鐘11秒，日後研訊將會傳召專家，說明如何對比不同片段以核實時間。

早前發現有閉路電視影片時間與兩名救護員的口供有異，消防處上周即聘用大律師陸栩然(中)作其法律代表。(林樂兒攝)

停車場半球體內沒有鏡頭

庭上讀出負責管理停車場的威信職員黃偉倫上周五錄取的新口供。他指，公司沒有在停車場的8條樓梯安裝閉路電視；案發時，停車場升降機內雖有半球體疑似閉路電視的裝置，但內裏沒有鏡頭。而停車場內共有35個移動鏡頭，其中位於地下、編號C04的鏡頭當時失靈，所有鏡頭均對住場內的車路及泊車位，沒有拍到街外景況及場內的行人路。

警員林志強明日會再講解錄影及詳述梓樂出事前的通訊記錄。

僱主若堅持要陪審員上班需解釋

此外，裁判官高偉雄表示從陪審員收到一封提及工作安排的信件。他未有透露信件內容，但指法庭沒有預計市民擔任陪審員期間仍要上班；如僱主堅持，便需上庭解釋，如法庭不接納其理由，會轉交律政司跟進。是次研訊原本預料需時25日，惟研訊期間發現有新證據需處理，裁判官早前已明言未能如期於本周完成研訊。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

各證人供述事件經過。(詳看下圖)