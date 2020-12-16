新冠肺炎｜寶達邨設採樣站　居民斥資訊混亂　冬至不能慶祝

本港新型冠狀肺炎病毒疫情持續，港府向於11月20日至12月15日曾身處寶達邨達怡樓超過兩小時的人士發出強制檢測令，並安排華大基因今日（16日）起於寶達商場旁空地設立流動採樣站。今早約10時，採樣站已有近百人排隊，而該處亦分開兩邊供達怡樓及非達怡樓的居民排隊作檢測。 有達怡樓的居民批評政府發放資料混亂，直言「成件事好神秘」，因為不清楚強制檢測的流程，以及確診者單位座向等資料。亦有非住在達怡樓的居民因擔心「中招」亦排隊檢測，並無奈指下周冬至不會慶祝，「邊個都唔好嚟啦，費事搞」。

12月16日，政府安排華大基因於寶達商場旁空地設立流動採樣站，今早約10時採樣站已有近百人排隊。（張浩維攝）

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寶達邨的流動採樣站由今日開始服務，開放時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至12月20日。今早採樣站已大排長龍，而居民則分開兩條隊，一邊是達怡樓居民，一邊是該邨其他大廈居民。排隊時有工作人員為居民探熱，其後須登記資訊，才可進行鼻腔和咽喉合併拭子採樣。

李先生批評很多居民「唔知發生咩事」，資料亦十分混亂，政府亦沒有清晰交代強制檢測流程，「我都係靠自己上網搵先知，驗完點畀報告衞生署、係咪要留喺屋企等結果，棟樓咁多老人家，佢哋點知呢？」他笑言「成件事好神秘」，居民亦不清楚確診者所住的單位座向，促政府透露更多詳情。

居民檢測前須量體溫及使用酒精搓手液。（張浩維攝）

李先生直言採樣站位置不當，因達怡樓是邨內離商場最遠的大廈，惟政府卻於寶達商場附近設採樣站，「唔係應該方便強制檢驗嘅人咩？」他又指早前政府上周曾到寶達樓派樽，質疑「派樽做咗個啲人使唔使再做呢？」並希望政府應派員到達怡樓解釋及協助居民。

劉先生與年幼的女兒一起到流動採樣站檢測，他斥政府安排強制檢視太遲。（張浩維攝）

居民：減少開廁所抽氣扇

另一名達怡樓的居民劉先生與年幼的女兒一起到流動採樣站檢測，他斥政府安排強制檢視太遲：「之前有4宗嗰陣應該開始做（強制檢測）啦，到上星期先派樽都太遲」。他坦言擔心會有確診風險，而政府亦沒有公布確診者的單位座向，「係咪左右隔籬都唔知，又無詳細資訊，就咁消毒大廈做下樣。」他稱現時會加強消毒廁所等，亦減少開廁所抽氣扇。

雷女士並非居於達怡樓，惟坦言十分擔心邨內疫情，故亦到採樣站檢測。（張浩維攝）

市民雷女士並非居於達怡樓，毋須強制檢測，惟坦言十分擔心邨內疫情，「好似來勢洶洶咁。」因此她亦到採樣站檢測，「幾日無出過街，係今日出嚟驗。」她指現時多洗手，亦有倒漂白水入馬桶及渠位。下周就是冬至，雷女士無奈指往年亦有家人聚首一堂，惟今年「唔搞啦，邊個都唔好嚟。」

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