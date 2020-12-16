新冠肺炎｜增82人確診　龍蟠苑龍珊閣強檢　乙明邨部份住戶須檢疫

本港新冠肺炎疫情持續爆發，衞生署今日（16日）公布新增個案達82宗。當中3宗為輸入個案，餘下79宗本地個案中，有35宗源頭不明；另多個群組再有新增個案，包括將軍澳－藍田隧道地盤新增7人確診、兩宗屬日出康城9期地盤群組。 龍蟠苑龍珊閣再有1個單位受影響，居民須接受強制檢測；沙田乙明邨明恩樓32樓可能有超級傳播者或環境污染，同層1至12室、14及16室單位人士被列緊密接觸者，須送往檢疫。 此外，政府已刊憲要求居民接受強制檢測的牛池灣彩雲邨明麗樓，懷疑有「打直」傳播傾向，將派員到場視察喉管，分析有否其他居民須列密切接觸者。

將軍澳及藍田隧道工程的地盤群組再有新增確診個案。（資料圖片／鄧詠中攝）

35宗源頭不明

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日新增82宗個案，個案編號為7723至7804，涉及4至92歲人士，包括42男、40女。除了3宗輸入個案，79宗本地個案中，有10宗經社區檢測中心發現，源頭不明個案則有35宗。初步確診個案有80多宗。

多宗新增個案屬關連或群組個案，當中包括7宗將軍澳－藍田隧道地盤個案，他們大多是檢疫中心送院；日出康城地盤群組新增兩個案，為確診者家人。



另外，張竹君指，鑽石山龍蟠苑龍珊閣再增一個單位有確診者，居民及11月23日曾到訪的人士須接受強制檢測。

乙明邨明恩樓疑有超級傳播者 32樓多戶須送檢疫中心



連日來出現確診個案的沙田乙明邨明恩樓，再有新增1宗確診，涉及第4個單位，累計同幢已有6人確診。張竹君說，當中4名確診者來自32樓，而同層單邊有數個單位出現確診者並不尋常，估計32樓細號碼單位的公共環境受污染，又或有超級傳播者，由於出現確診者的3個家庭自稱並不相識，故將明恩樓32樓1至12室、14及16室單位人士列為密切接觸者，送到檢疫中心觀察，「不希望再有人在樓宇內發病」。張竹君稱，另一邊單位雖暫未見異常，但所有住戶及12月1日起曾到訪者，須接受強制檢測。

沙田乙明邨內的明恩樓爆疫。（資料圖片／張浩維攝）

彩雲邨明麗樓有「打直」傳播傾向

此外，政府已刊憲要求強制檢測的牛池灣彩雲邨明麗樓，張竹君表示，至今已有6個單位有人染疫，或有「打直」傳播傾向，當中除了一個屬跳舞群組個案外，相連的33號單位及34號單位，分別有3人及2人確診。她透露，當局正約住戶，稍後會安排專家及環保署人員到場視察喉管，分析有否其他居民須列密切接觸者。

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