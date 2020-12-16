新冠肺炎｜外傭周四起可社區檢測中心免費採樣　無預約者須繳費

大埔豐年樓外傭宿舍近日爆發新型冠狀病毒肺炎感染群組，食物及衞生局今日（16日）公布，由本周五（12月18日）至來年1月31日，政府會為全港所有外籍家庭傭工提供一次免費病毒檢測服務。有關服務由明日（17日）起接受預約，外傭必須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將需自行繳付240元。

如果外傭已有病徵，應立即求醫，按照醫護人員的指示接受政府提供的免費檢測，不應前往社區檢測中心。（政府宣傳單張）

食物及衞生局鼓勵外傭積極參與免費檢測以保障自己和僱主家庭健康。免費檢測服務將開放至明年1月底，外傭可在考慮自身需要後，選擇合適時段進行檢測。如果外傭已有病徵，應立即求醫，按照醫護人員的指示接受政府提供的免費檢測，不應前往社區檢測中心。

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外傭必須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將需自行繳付240元的檢測費用。

社區檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。中心在中午及晚上關閉後會進行深層清潔及消毒，外傭在其預約時段到達社區檢測中心後，必須出示預約時所用的身分證明文件（例如香港身份證或護照）及預約確認短訊，以核實身分。

19間社區檢測中心中英文資料

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免費檢測服務由12月18日開始，直至2021年1月31日，期間每名外傭只可接受免費檢測服務一次。檢測結果呈陰性的參加者會收到電話短訊通知，若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

除可到社區檢測中心進行檢測外，外傭亦可繼續利用政府提供的其他免費檢測渠道，包括於郵政局、港鐵站或醫院管理局指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點。

如外傭的舊僱傭合約已屆滿或終止、並正等待到新僱主家庭履新，亦可在12月24日前到灣仔運動場參與勞工處提供的免費檢測服務，無須預約。