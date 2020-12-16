李偲嫣離世｜曾捲金錢糾紛　前人大張俊勇感愕然：消息真定假？

社會新聞
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消息指，正義聯盟主席李偲嫣今日送院不治，終年56歲。據悉其離世與新冠肺炎有關，病毒檢測呈初步陽性。據悉，她今日下午送院時病情已很差，抵博愛醫院急症室搶救後返魂乏術。

早前與李偲嫣捲入金錢及勞資糾紛的前人大代表張俊勇，對於李的離世感到愕然，並以whatsapp留言說「Sorry about that」、「Sorry to hear that」，期望對方能夠早日安息。

李偲嫣今日送院不治，終年56歲，兩個消息人士均證實李偲嫣離世與新冠肺炎有關。（資料圖片）

早前與李偲嫣捲入金錢及勞資糾紛的前人大代表張俊勇，對於李的離世感到愕然，他回覆《香港01》時指自己經記者通知才得知消息，起初不太相信為事實，及指「與他無關」，但約三分鐘後，張再以whatsapp表示，「Is it real or fake news？」似難以接受事實。

早前與李偲嫣曾有金錢及勞資糾紛的前年人大代表張俊勇，對於李的離世感到愕然。（資料圖片/盧翊銘攝）

張俊勇其後以留言回覆說，自從訴訟後，已沒有與對方見過面，故此未有了解過她的身體情況，他憶述當年與她的金錢訴訟案中，李偲嫣最終敗訴，事件告一段落後，已經未曾再見過面，但強調當年並非為她的老闆。

對於李偲嫣目不幸因病過身，他留言表示「Sorry about that」、「Sorry to hear that」並希望對方能夠早日安息。

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