外傭宿舍爆疫　業界指無牌宿舍叢生難追蹤　冀強制通報行蹤

大埔豐年樓外傭宿舍爆疫，群組累計有8名外傭感染，連帶有僱主家庭共4人中招，《香港01》曾致電經營該外傭宿舍的「香港僱傭中心」，對方聽到查詢後隨即掛線。 根據勞工處資料顯示，香港僱傭中心屬持牌外傭中介。有僱傭代理表示，市面現存300多間無牌中介，並會提供宿舍，由於不受規管，一旦爆疫增追蹤難度。他認為，問題非一朝一夕可解決，建議港府要求處所增設「安心出行」或強制收集入住宿舍外傭資料。有僱主代表則建議，強制等候轉職外傭向入境處申報暫居住址和行蹤。

大埔豐年樓外傭宿舍爆疫，群組累計有8名外傭感染，連帶有僱主家庭共4人中招。(資料圖片)

根據勞工處資料顯示，香港僱傭中心屬持牌職業介紹所，其申報地址與是次爆疫單位相同。菲律賓駐香港總領事館總領事Raly L. Tejada回覆《香港01》查詢時則表明，已聯繫涉事僱傭中介，以確保入住者及訪客可獲追蹤及接受檢疫，亦已將名單交予當局，另呼籲曾到訪傭工盡快接受檢測。



據香港僱傭中心FB專頁所示，大埔永昌樓亦曾作登記單位，記者到場視察，該單位為美容中心，對面單位窗外則寫有「Cargo Service」橫額，惟兩處敲門亦沒有人應門，美容中心門外亦貼有「請稍候片刻」的貼紙，記者從外觀察未見有人在內。有住戶指，懷疑大廈有外傭宿舍，因經常見到有外傭在美容中心及鄰近單位出入，「呢幾日都仲有好多，經常都見到」。

據香港僱傭中心FB專頁所示，大埔永昌樓亦曾作登記單位，記者到場視察，未有人應門。(張浩維攝)

持牌外傭宿舍尚且難以追蹤，本港其實有其他更多由無牌中介公司開設的外傭宿舍。香港僱傭代理協會主席張結民表示，根據領事館規定，持牌外傭中介公司，須免費提供宿舍予外傭，如宿舍須收費則屬無牌。他料市面分別有300多間，各有2000多名外傭住在宿舍。據他所知，市面上無牌外傭宿舍收費約70元一晚，主要是等待受聘的外傭入住，及有外傭獲取放足24小時假日，可能會短住一至兩晚。

張結民表示，合法外傭宿舍是經中介公司免費入住，故備有入住名單，通常宿舍居住面積介乎300至600呎，可容納5至10人入住，以其公司為例，已因應疫情要求外傭須完成深喉唾液測試並呈陰性才可入住，每日早上都需探熱，獲得簽證後亦需完成檢測才可到僱主家，現時有政府提供的免費群組檢測。

本港現有約39萬名外傭，今年內先後出現兩次外傭宿舍群組爆發。(資料圖片)

他續指，無牌外傭宿舍不受規管，入住外傭當付費旅館般「自出自入」，料無備存入住資料。張結民建議，政府可要求有關處所收集入住者申報表格，或如餐廳的「安心出行」措施，以便一旦爆疫可以追蹤曾同住的接觸者。

料收千外傭居於宿舍

香港家庭傭工僱主協會容馬珊兒則表示，估計坊間有約700間至800間無牌外傭中介公司，約300間獲領事館發出牌照，即無牌中介公司佔市場約7成。容馬珊兒指，大多轉職或中止合約的傭工，在等候新僱主或離港前居於無牌中介宿舍。容太表示，由於入境處早於3月時延長外傭在港逗留期限，由14日延長至44日，變相令居留在無牌宿舍的轉職外傭增加，估計目前有約數千人。

她認為，無牌中介宿舍難以監管，一旦爆疫難以做個案追蹤，建議可經由入境處介入，要求正申請工作簽證的轉職外傭，申報暫居住址，若外傭不作申報，可不獲發簽證。她續指，目前中介公司大多安排外傭上班前檢測，但等候檢測結果期間，外傭仍然逗留在宿舍，變相有染疫風險。她認為，疫情在社區擴散，僱主若要聘請外傭，建議可為對方再安排多一次檢測，在結果呈陰性前，雙方減少接觸，亦要呼籲外傭注意個人衞生，避免參與聚會。

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