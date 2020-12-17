魚類過敏新發現　中大醫學院從鯇魚鑑定出新致敏源助診斷

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不少人對魚類過敏，中大醫學院最新研究發現，鯇魚為食物過敏的主要源頭，研究人員從鯇魚中，鑑定出新致敏原「小清蛋白Cten i 1」，有助提升食物過敏診斷準繩度。相關研究已於國際期刊發表。

中大醫學院研究發現，鯇魚為過敏主要源頭，亦從鯇魚中鑑定出新致敏原「小清蛋白Cten i 1」有助提升診斷準繩度。（陳淑霞攝）

中大醫學院兒科學系教授梁廷勳教授表示，魚藴含重要營養，例如蛋白質及Omega 3，對兒童成長非常重要，研究團隊於過敏測試加入更多種類的魚，包括淡水魚，並招募了28名曾經在食用魚類後兩小時內出現過敏反應人士，參與「雙盲對照口服激發測試」，參加者被隨機分配分別進食含有鯇魚、三文魚或安慰劑成分的試食品，每次試食相隔最少48小時，為期3天。

研究發現，20名參加者中，14人對鯇魚過敏，但只有1人對三文魚過敏呈陽性反應，中大醫學院表示，研究顯示華人魚類過敏患者普遍對部分魚類品種出現耐受性，即一些對鯇魚過敏患者，可食用三文魚或其他品種魚類，反之亦然。

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研究團隊繼而聚焦研究鯇魚的致敏性，團隊共招募69名對鯇魚過敏人士，結果顯示，鯇魚的特異性IgE水平，較鱈魚和三文魚高，即代表會衍生較高致敏反應，亦從其小清蛋白鑑定出帶有最高IgE水平的Ctenil。研究同時反映，三文魚的「小清蛋白Sal s 1」則具最低致敏性。

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