傑出教學獎｜中大醫學院教授推網上平台　助醫科生學病房溝通用語

大學教育資助委員會今年的「教資會傑出教學獎」得獎名單今日（28日）出爐。本港公營醫療系統超負荷，醫護工作繁重，醫科生實習時未必有充足時間觀察及學習如何與病人溝通。其中一名得獎者、中文大學醫學院助理院長（教育）黃嘉雯，計劃以獎金舉辦工作坊、開設網頁及拍攝短片，由醫護界工作者分享工作上的難題及解決方法，讓醫科生盡快熟習病房用語、流程及如何與病人溝通。

本港公營醫療系統超負荷，醫護工作繁重，醫科生實習時未必有充足時間觀察及學習如何與病人溝通，中文大學醫學院助理院長（教育）黃嘉雯計劃以網上平台，供有經驗醫護與實習生分享病房經驗、病人溝通技巧等，希望協助醫科生適應病房工作。（資料圖片）

教資會傑出教學獎包括一般教學人員組別、新晉教學人員組別及隊伍組別。每組得獎者（個人或團隊）可獲 50 萬元獎金，其中45萬元是供得獎者進行提升教與學質素活動或計劃，餘下5萬元現金獎則是對得獎者傑出教學表現及成就作鼓勵。

中文大學醫學院助理院長（教育）黃嘉雯是一般教學人員組別的得獎者。她提出以網上學習配合實體授課，以影片及網上平台，供醫科生學習最新醫療用語及與病人溝通技巧。

教資會主席唐家成（右）頒發2020年教資會傑出教學獎一般教學人員組別予黃嘉雯（左）。（教資會提供）

醫科生甚少有機會見識醫生與病人溝通 設影片分享助學習應對

黃嘉雯解釋，醫科生實習時雖然會入病房工作，惟甚少有機會見識到醫生及病人的溝通，如醫生宣告病人患癌時，實習生難在旁經歷，故邀請有實戰經驗的專家，以影片分享病房挑戰、病人互動時的難題及應對方法，「醫科生在事件發生時，即使在場亦未必消化到，所以會提供不同情境，讓醫科生了解病人顧慮、醫護處境等，協助他們在病房的工作更流暢。」

醫學界語言常有變化，黃嘉雯說，醫管局近年不再設廣東話用語字典，希望計劃下的網上平台，可供現職醫護與醫科生在線交流最新醫學術語，暫時須登入中大醫學院使用，未來希望可設計成應用程式，提供病人使用模式，減少病房上溝通障礙。目前有29名中大教授及十多名學生參與。至於新冠肺炎疫情的經驗會否加入平台？黃直言暫未有決定。

教資會主席唐家成（右）頒發2020年教資會傑出教學獎新晉教學人員組別予李乘雨（左）。（教資會提供）

韓籍港大講師原從事金融界 女兒出生轉職教育界

新晉教學人員組別得獎者，為韓籍香港大學經濟及工商管理學院首席講師李乘雨，他畢業後獲聘到香港金融界發展，後來因女兒出生，令他感到人生有比賺錢更重要的事，故轉向教育界發展。

他計劃推出「倫理教育促進計劃」，收集亞洲區情況及名人故事，建立多語言（英、普及其他語言）數碼儲存庫，以網頁、網誌和社交媒體等方式發布漫畫及訪問，並與教育、公私營機構合作，加強大學生的倫理教育，提升誠信領導才能和決策能力。被問到反修例風波及疫情先後衝擊，他是否打算繼續留港發展？他笑言任職學系或會留意記者會，笑言暫沒未來發展計劃可透露。

教資會主席唐家成（左一）頒發教資會傑出教學獎隊伍組別予「學術誠信與道德 ─ 增強現實技術」團隊。團隊由香港浸會大學全人教育教與學中心總監王周綺華 （左二）領導，成員包括浸會大學體育、運動及健康學系教授張小燕（右二）、教育大學教學科技中心總監江紹祥（左三）、中文大學學能提升研究中心副教授藍澧銓（右一）及理工大學英語教學中心高級專任導師Andrew Morrall（右三）。（教資會提供）

大學迎新玩「虛擬學習徑」 疫情下推網上版本

隊伍組別則由「利用增強現實加強學術誠信」團隊獲得。香港浸會大學全人教育教與學中心總監王周綺華表示，團隊完成了12條「虛擬學習徑」，主要供大學生迎新時參與，希望學生在兩小時旅程中明白誠信及道德的重要性，建立正確價值觀，如不可抄襲、作假資料或數據，應適當引用資料出處等，目前服務約2.5萬名學生，期望將來會擴至全港大專院校。疫情停課期間，團隊將部分路徑體驗放上互聯網，供大學生在登入後在虛擬世界中體驗。