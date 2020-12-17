新冠肺炎｜徐德義︰屋苑群組多樣化　密集多層樓宇須特別小心喉管

本港新冠肺炎疫情持續。食物及衞生局副局長徐德義表示，屋苑群組個案組合多樣化，非只視乎宗數，要留意涉及幾多戶，及是否源頭不明，包括患者本身有無涉及其他相關個案或群組，或者疫廈有共同互相感染環境因素，可能是走廊、電梯、門柄等。亦有情況是垂直戶數關係，以往只是零星個案，經過專家調查發現傳播因素未必是單一，包括檢視過污水渠、天台通氣喉管、抽氣扇、有否改裝室內廁所設施，及有無氣流擾流現象等，「無一個單一原因解釋到所謂垂直互相感染現象。」

食物及衞生局副局長徐德義。（余俊亮攝）

徐德義交代，專家近數星期巡查後有不同觀察，普遍意見認為密集多層或大廈，須特別小心污水渠，地台去水U型喉管要有足夠水份填滿，以免令病毒從而傳入屋，如聞到有有異味，應即找相關人員或屋苑管理處處理，要小心使用抽氣扇，若不放心可以關窗。

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被問到事後會無做實驗研究，徐德義表示，有兩個例子，包括利用電腦模型，推算某風向、某風速下，加上環境因素，有無可能出現一些氣流現象。香港大學團隊亦試過做氣體測試，暫時報告仍進行當中未有結論，會仔細研究，相關部門怎樣去看數據仍需要過程。

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本港第四波新冠肺炎疫情在黃大仙多個公共屋邨爆發，主要由前區議員組成的地區團體黃大仙民生連線和東九龍居民委員會今天（17日）向房屋署遞信請願，要求盡快為公屋喉管全面檢查和加強防疫措施，並公布檢查進度和時間表。

黃大仙民生連線副召集人黎榮浩到房委會總部請願表示，黃大仙區於11月15日至12月15日錄得144宗個案，超過一半屬區內公屋感染，疫情嚴重令街坊擔心。他引述早前專家指大廈喉管等可能是散播病毒的溫床，房委會稱本年10月起檢查全港公屋喉管，他要求當局交代進度，並在明年冬季前完成檢查。

黃大仙民生連線副召集人黎榮浩（左）要求房委會交代檢查公屋喉管進度，並在明年冬季前完成檢查。 （陳家怡攝）

黃大仙民生連線副召集人莫健榮要求房委會檢查設置於單位內的排污渠。他指，黃大仙區相當多舊式屋邨，排污渠設計位於其單位內，住戶大部分是長者，他們視覺和嗅覺不靈敏，不懂得檢查，又難以察覺喉管出現問題。房屋署早前表示除非住戶要求，否則不會入屋檢查，他要求房屋署主動入屋為檢查喉管。另外，他建議參考私人屋苑，在大廈鹹水箱放置消毒藥物，以及檢視公屋通風系統設計。

黎榮浩促請署方增加前線人手，以及添購更好防護裝備，支援清潔防疫工作，他又說會持續跟進房屋署落實檢查的情況。