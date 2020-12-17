新冠肺炎．12.17｜增96宗確診　26宗源頭不明　全港累計126死

本港第四波新冠肺炎疫情持續，本港今日（17日）新增96宗確診個案，累計增至7,900宗。 本港至今累計有126人染疫死亡，截至早上仍有58名病人危殆。 而中環威靈頓街1號荊威廣場8樓，Glow Hair and Spa髮型及美容店，有4名員工已確診，並發現其中一名客人亦確診，故發出強制檢測通告，任何人12月8日至今曾到訪過，都要接受檢測。

政府就強制檢測公告 ： 1. 於指定期間曾身處兩個指明地方的人士，須於本月21日或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測： （一）任何在今年11月23日至12月16日期間曾身處黃大仙龍蟠街8號龍蟠苑龍珊閣超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）； （二）任何在今年12月1日至12月16日期間曾身處沙田乙明邨街17號乙明邨明恩樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員） 2. 於指定期間曾身處兩個指明地方的人士，須於本月20日或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測： 任何在今年11月20日至12月15日期間曾身處彩雲（二）邨明麗樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）

▼彩雲邨明麗樓居民撤離情況▼

【23:30】食物及衞生局今日與社區檢測中心檢測承辦商會面，行政長官林鄭月娥及食物及衞生局局長陳肇始教授亦有出席部分會議。林鄭月娥感謝承辦商在疫情嚴峻期間動員資源，在短時間內設立社區檢測中心和流動採樣站。

當局表示，現時在港島、九龍、新界東及新界西共18個社區檢測中心已投入服務，每日為超過10 000人提供檢測服務。連同即將投入服務位於牛頭角道體育館的社區檢測中心，總檢測容量將超過每天20 000次。

而社區檢測中心自11月15日開放以來，在過去一個月（截至12月15日）已為約245 000人提供檢測服務，其中477個樣本的檢測結果屬初步陽性（比率為0.19%）。而11月23日至12月15日期間，政府先後設立了17個流動採樣站或樣本瓶派發點，合共為超過103 000人提供檢測服務，其中112個樣本的檢測結果屬初步陽性（比率為0.11%）。

【22:25】警方發言人表示，田心分區於12月12日曾派員到美田邨美桃樓處理一宗屍體發現案件，案中一名62歲女子死亡。警方今日接獲通知，指該名女死者初步確認。7名負責有關案件的警務人員執行職務期間，一直佩戴口罩及穿著合適保護裝備。當中6六名警員已經接受病毒檢測，檢測結果均呈陰性反應。另外一名警員將會接受病毒檢測，並已獲安排在家工作。田心警署亦已徹底清潔和消毒。

【21:25】東區尤德夫人那打素醫院發言人公布，一名確診病人今日離世。患者是一名89歲女病人，於兆華大廈居住，本身有長期病患，被界定為緊密接觸者的女病人（個案編號：7345），於12月9日因咳嗽被送往東區尤德夫人那打素醫院，其後確診感染，入住隔離病房接受治療。病人的情況持續惡化，延至今日下午4時51分離世。

連同其他四名於公立醫院以外離世患者，本港至今已累計126名患者死亡。

【21:00】政府再發出強制檢測公告：

（一）任何在2020年12月8日至12月17日期間，曾身處Glow Spa and Salon（地址：中環威靈頓街1號荊威廣場8樓）的人士（包括但不限於訪客及工作人員），須於2020年12月22日或之前接受檢測；

（二）任何在2020年11月17日至12月9日期間，曾身處葵涌葵盛西邨第8座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2020年12月18日至12月22日期間接受檢測。

【20:10】食衞局再表示，界定及釐清緊急使用新冠疫苗的法律責任，會有助本港盡早獲得符合安全性及有效性要求的新冠疫苗，但並不代表免除藥廠對於疫苗的所有相關責任，包括品質保證等。



政府亦表明，正擬定緊急立法的法例框架，會授權食衞局局長，在有關疫苗獲得一個藥品監督管理局認可的前設下，按個別疫苗的客觀醫學數據，包括在參考一個獨立的專家顧問委員會的專業意見後，容許相關疫苗可在香港作指定使用。

疫苗︱食衞局澄清不會免除藥廠所有責任 正擬定緊急立法框架應市

【19:28】漁農自然護理署發言人表示，該署早前接收檢疫的一隻約瑟爹利犬，其樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，但牠至今沒有相關病徵。漁護署指，該狗隻的主人為其中一確診個案的密切接觸者。

新冠肺炎｜約瑟爹利犬檢測呈陽性 主人為確診個案的密切接觸者

漁護署早前接收檢疫的一隻約瑟爹利犬，其樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，但牠至今沒有相關病徵。（示意圖，並非涉事狗隻／資料圖片）

【19:07】美心集團表示，2名在大埔西餅廠房工作的員工確診，同廠有1名員工亦初步確診，3人分別於獨立生產區工作，並非組員。美心已安排40名員工停工及接受病毒測試，暫時結果全部為陰性，另外亦會暫停生產及供應相關生產區的產品。



另外，美心集團旗下的千両，於銅鑼灣時代廣場的分店也有兩名員工確診。換言之，美心集團近日有5名員工確診。

新冠肺炎｜美心集團5名員工連環確診 涉銅鑼灣千両、西餅廠房

【18:30】第四波疫情爆發近一個月，源頭不明個案比例較第三波低，有專家估計因為今波主要是「跳舞群組」網絡式爆發掀起，衞生防護中心仍然可以追蹤其初期傳播鏈，但第三波源頭卻來自多方面輸入的海員，病毒迅速滲入社區。他認為要疫情回落，官商民都要緊守崗位，政府要加快檢測速度、酒店要妥善照顧隔離人士、市民未來兩周留守家中避免聚會，相信兩周後的除夕，疫情便有明顯下降軌，確診數字可跌一半。

今波無源頭跌至32% 不代表疫情易控 專家指做齊3招確診數料減半

【18:00】政務司司長張建宗交代「防疫抗疫基金4.0」，按此觀看詳情。

【17:55】香港欖球總會(欖總)和國際欖球理事會(World Rugby) 宣佈，「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽」將延期至2021年11月5日至7日。

賽事效法明年2月已取消的農曆新年煙花匯演和其他慶祝活動，還有其他原定於2021年首季舉行的國際活動，全部都須延後，故七攬賽事都會改期。

【17:20】張竹君指，Glow的情況是因為有客人出現個案，「當然未必百分百與去過有關，但因為嗰位客人無其他明顯接觸史，所以或者同去過剪頭髮有關。」故當局希望顧客都接受檢測。

【17:15】徐德義指，新冠疫苗是「非常新」，可見到世界各地政府都是用緊急批准使用於群眾，而每個地方、製造商，在與政府簽合約及法律上，因應注射疫苗而發生的問題，是仍在「發展中的過程」，港府會繼續觀察各地個方，留意其他地方的條文細節。

新冠肺炎｜62歲女病人等送檢疫中心期間家中離世 須解剖調查死因

本港12月17日新增96宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中一個案在富山殮房發現，涉及一名62歲女患者。當局指她等待送入檢疫中心期間，被發現於家中離世，隨後證實確診。（資料圖片）

【17:05】張竹君指，富山殮房的個案，是一名患者的家人，在等候送入檢疫中心時，一直未能聯絡，最後交警方負責入門後，才發現已在家中過身。她又指，早於12月9日已發出檢疫令，12月10日其家人仍有致電給她，知道有鼻塞、但對方自稱「冇嘢」，但12月11日已找不到她，12月12日其家人報警，入門後發現已在家中去世。

新冠肺炎｜徐德義︰屋苑群組組合多樣化 無單一原因解釋垂直感染

【17:00】徐德義又解釋，近日出現的屋苑群組，個案組合「都好多樣化」，部分感染來源已知，如涉及通道、電梯、門柄等屋苑其他公用設施的環境因素，但考慮到傳播未必只源於單一因素，故邀請專家視察，留意會否與污水游、抽氣系統、改裝廁所設施，又或氣流、擾流現象等。他稱，暫時專家普遍意見是密集多層大廈須留意污水渠、地台去水口U型裝置等，而使用抽氣扇時須小心：「唔放心要關窗。」

張竹君指，Glow Hong Kong的群組，最早是一名髮型師於12月10日確診，確診前幾日與朋友曾在天台飲野、聚會﹐或經此途俓感染，另外幾名髮型師同事確診，則可能與SPA服務有關，而客人亦聲稱有戴口罩，但「其他服務可能會除啦。」

庾慧玲則指，李偲嫣的個案屬於初步確診，要待正式報告才知有無確診個案編號，而入院前據稱有發燒、咳嗽，但入院時情況已很差，「喺救護車上已經要急救。」

【16:45】庾慧玲指，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報121宗個案，1人在公院死，即昨晚公布的80歲(#5725)病人，於北區醫院不治。她又指，博愛醫院急症接昨午收一名56歲女病人(即李偲嫣)，經救護車送院，在急症室搶救無效不治，已抽取樣本化驗，發現是初步確診，經追蹤後發現醫護人員有穿合適裝備，沒有職員、病人受影響，個案已交死因裁判官跟進。

而過去24小時，有95名病人康復出院，至今累計6533病人和一名疑似病人出院。現時仍有1111名確診病人分別在醫管局22間醫院及亞博館留醫，當中有58人危殆，70人情況嚴重。

【16:40】張竹君表示，截至凌晨零時，過去24小時本港新增96宗確診個案。當中輸入個案有6宗，本地個案佔90宗，源頭不明個案有26宗。其中，葵盛西邨再有一名患者家人染疫，將軍澳藍田隧道地盤群組增一病人，日出康城9期地盤群組增1患者，而跳舞群組再多4人。

張竹君又透露，明麗樓已有6個單位爆疫，合共10中招。她提到，中環威靈頓街1號荊威廣場8樓，一間名Glow Hong Kong的髮型及美容店，有4名員工已確診，餘下30多名工作人員要檢疫，已通知接受過服務的客人接受檢測，發現其中一個人亦確診，故要發出強制檢測通告，任何人12月8日至今到訪過，都要接受檢測，但店舖現已關門。

張竹君指，今日的確診個案編號#7900，是一個在富山殮房發現的個案，是之前確診個案的家人，由於過身後才拿樣本故其死因仍在調查。

新冠肺炎｜今增96宗 中環髮型屋Glow5人染疫 12.8後訪客須強檢

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席疫情記者會，交代最新詳情。

徐德義表示，過去兩星疫情仍然嚴峻，源頭不明個案已佔37%，由於近日有多宗涉及外傭群組個案，他呼籲僱主提醒家庭僱工去做檢測，保障家庭健康。

【16:00】沙田乙明邨明恩樓更出現爆發，4個單位受影響，涉及6宗個案，32樓更屬重災區，相關住户需強制檢測。當局今（17日）於乙明邨籃球場設立流動採樣站，供明恩樓住户優先檢測，開放逾小時已有逾百人排隊輪候。

有居於明恩樓高層的夫婦，因擔心受感染，遂先後交口水樣本及接受檢測，但不打算自行搬走撤離，「擔心萬一有咩事會傳染其他人，咁樣好唔負責任」；亦有狗主如常帶同愛犬散步，但會為其戴上口罩。

強制檢測｜乙明邨明恩樓爆疫 住戶憂感染紛採樣：唔會撤走咁自私

【12:45】屋宇署表示，一名屋宇測量師昨晚獲通知初步確診。涉事屋宇測量師於太古城太古灣道14號7樓工作，負責審批建築圖則，其辦公室並不對外開放。事主是一名確診者的密切接觸者，最近一次上班日期為12月11日。屋宇署今日下午會關閉位於涉事大樓7至9樓的辦公室，全面清潔及消毒，明日（28日）重開。設於7樓的收發處櫃枱今日下午1時起關閉，並於明早9時30分重開。

新冠肺炎｜北區醫院80歲長期病患確診老翁離世 屬歌舞群組

【12:31】北區醫院發言人公布，一名80歲確診男患者(個案編號：#5725)昨晚離世。發言人稱，病人本身有長期病患，11月23日因發燒入住大埔那打素醫院接受治療，其情況持續惡化，於12月3日轉送深切治療部，延至昨日（16日）晚上10時4分離世。翻查資料，離世患者住在大埔頌雅苑頌真閣，曾到金雞廣場，屬歌舞群組。至今共有121名確診者於公立醫院離世，本港至今累計有124人染疫死亡。

【12:00】據悉，今新增了逾90宗確診個案。

新冠肺炎疫苗｜何栢良：50歲以上應考慮接種 倡用校舍設接種站

【11:15】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（17日）於電台節目表示，第四波疫情下，重症病人約170人，死亡人數約20人。他認為，雖然疫苗難免出現罕見嚴重副作用，但始終屬少數，市民要平衡風險，尤其50歲以上市民都應認真考慮是否接種。

【03:10】彩雲邨明麗樓爆疫疑與喉管滲漏有關，全幢33及34室居民在寒冷凌晨時分撤離，到檢疫中心隔離14天。

昨日總覽：新冠肺炎．12.16｜增82宗個案 彩雲邨明麗樓33及34室居民須撤離

新冠肺炎｜明麗樓33、34室住戶須撤離 袁國勇：料傳播與喉管有關

新冠肺炎｜增82人確診 龍蟠苑龍珊閣強檢 乙明邨部份住戶須檢疫

新冠肺炎｜寶達邨設採樣站 居民斥資訊混亂 冬至不能慶祝

確診食肆｜新增20間 觀塘雲南啊老表及蘇豪蘭桂坊3西餐廳上榜

【01:05】本港周三（16日）新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本地個案佔79宗，35宗感染源頭不明。當局今晚更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增20間患者曾到訪的食肆資料，包括觀塘雲南啊老表黑山羊湯鍋米綫。



其中一名今日確診的38歲男患者，於潛伏期曾到訪中環多處地點，包括寫字樓泛海大廈及甲級商廈中央廣場。他於潛伏期亦曾到訪區內多間食肆，包括上環的酒吧餐廳The Lot on Possession、蘭桂坊附近的Al's Diner以及中環蘇豪區的法國餐廳Bouchon Bistro Francais。

確診大廈｜新增住址全覽 和富中心5座男女染疫 薄扶林花園上榜

【00:15】衞生署周三（16日）公布新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，薄扶林花園、半山區嘉輝大廈出現確診個案，東區北角和富中心5座及柴灣景翠苑各單日錄得兩宗個案。

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↓政府向寶達邨達怡樓居民發強制檢測令 市民排隊抽樣↓

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▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼