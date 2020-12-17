新冠肺炎｜62歲女病人等送檢疫中心期間家中離世　須解剖調查死因

本港今日（17日）新增96宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中90宗屬於本地個案，其中一宗個案在富山殮房發現，涉及一名62歲女患者。當局指，她生前為另一名確診者的家人，等待送入檢疫中心期間，被發現於家中離世，隨後證實確診，惟仍須待解剖確認死因。

徐德義表示，現時檢疫中心能提供超過4,000個單位，隨後12月底會增至合共超過5,000個檢疫中心單位，相信能滿足近期使用量。（余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，該名62歲女患者的個案（編號7900）是在富山殮房發現，她是之前確診個案的家人，於離世後才取樣本檢測，其死因仍在調查，未知是否與新冠肺炎有關。

張竹君透露，當局於上周三（12月9日）向該名62歲女患者發出檢疫令，自當日起她留在家中等候，待當局將其轉送檢疫中心。上周四（10日）其家人仍有致電了解情況，獲回覆稱有鼻塞，但自稱沒有大礙。至上周五（11日），家人及檢疫中心人員未能聯絡該名患者，翌日家人報警求助，才揭發她已離世。

本港12月17日新增96宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中一個案在富山殮房發現，涉及一名62歲女患者。當局指她等待送入檢疫中心期間，被發現於家中離世，隨後證實確診。（資料圖片）

現仍有數百人排隊等入檢疫中心

食物及衞生局副局長徐德義表示，現時檢疫中心能提供超過4,000個單位，隨後12月底會增至合共超過5,000個檢疫中心單位，相信能滿足近期使用量。張竹君表示，截至目前仍有數百人正「排隊」待轉送檢疫中心。

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