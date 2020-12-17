防疫抗疫基金｜張建宗︰注資64億　19項措施支援受重創行業及市民

新冠肺炎第四波疫情持續，政務司司長張建宗今日（17日）下午6時，就為「防疫抗疫基金」進一步注資公布詳情，據知，立法會財委會將於下星期一（21日）冬至早上召開會議，審議政府推出的第四輪防疫抗疫基金撥款申請。

【18:20】至於政府財政儲備是否能應付未來第5、甚至第6輪的防疫抗疫基金支出，張建宗指「有信心同心協力會打贏呢場仗(疫情)」，又指政府「責無旁貸」，但認為市民要自律，相信最終一定走出困局，「呢個係我信念。」

他又有信心立法會議員明白今次注資的重要性，「係重創行業的及時雨」，故下周一已預了整天時間解答議員問題，預料經過正面交流互動可令撥款獲得通過。張建宗又稱，只要疫情回復穩定，內地與香港再通關、恢復對外聯繫，香港社會就可以恢復、重拾正軌。

【18:16】張建宗強調，今輪注資推出的措施將更有針對性，之前注資額達百億元，包括了一些提升防疫，如製口罩、檢疫中心，以及規模相當龐大的保就業計劃，故不應比較兩輪總金額。他稱，當局要顧及推出額外援助，對香港公共財政的壓力，３輪額外紓困措施，涉款超過3,000億元，會有逾3000億元創新高的赤字額。政府需要更審慎理財 ，要有穩健財政儲備。

財委會將於下周一加開特別財委會，審議第四輪基金撥款，他希望立法會盡早通過撥款，會盡力簡化申請程序，加快審批。

【18:11】張建宗表示，今次每個受惠處所或市民，獲得的資助額都比上一輪措施增加，部分增幅多達一倍。今輪注資共64億元，包括55億元會用作推出19項支援受重創行業及市民措施，金額為上一輪28億元的兩倍，望1月內發放，當局同時會預留9億元作應急用途。新措施中，包括施政報告已提出，6億元支持旅遊業界措施。

他又解釋，支援額比上一輪高原因，包括兩點︰1.現時為傳統消費旺季，受社交距離措施打擊特別嚴重。2.近兩個月都係做好本分，做好防疫措施，政府不得不更嚴格，行業要適應。

【18:08】張建宗表示，由於疫情不樂觀，政府會向防疫抗疫基金注資64億元，支援受重創行業及向市民提供進一步支援。他解釋，政府立場上的改變，是因應形勢相當嚴峻，要針對性地幫助重創行業，新一輪措施將集中支援，因社交距離措施而被勒令關閉的指明處所，即表列處所，如健身中心及美容院，以及受影響行業如食肆。

行政長官林鄭月娥周二出席行政會議前表示，希望聖誕節前向財委會申請新一輪注資抗疫基金撥款，以協助受社交距離措施影響最深遠的行業及食肆等。

▼政府收緊防疫措施▼

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▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼