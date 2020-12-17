周梓樂死因｜周右側頭部有鈍力創傷　法醫認為與撞擊堅硬表面吻合

科大生周梓樂死因研訊今（17日）踏入第20日。負責為周剖屍的法醫出庭作證，她認為周頭部的鈍力創傷，較吻合是由高處墮地而形成，且未發現到有特別傷勢指向其頭傷曾受襲擊。法醫指出，周頭部的主要傷處在其右邊頭部，周的左邊頭部亦有相應的「對沖」傷勢，這較符合他頭部曾撞擊堅硬表面的情況。她又補充，過往有處理過頭部受重襲致死的事主，這些傷者的頭骨往往會留有兇器打擊頭部而造成的凹位，亦不會出現「對沖」傷勢。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨1時許，在警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

法醫郭嘉琪於去年11月14日解剖周的遺體，當時受周的父母所聘用的港大病理系首席臨床講師馬宣立，亦有在場觀看解剖過程。

法醫郭嘉琪稱，未有在周梓樂頭部發現被硬物襲擊的相應傷勢。(林樂兒攝)

頭傷與鈍力創傷吻合

庭上今讀出郭的解剖報告，她指周頭骨出現骨折，連帶腦疝及繼發性腦幹出血病徵等，是可致命傷勢，死亡原因為頭部受傷。這些傷勢與周死亡前數天內造成的新近鈍力創傷吻合，可能由鈍器衝擊頭部所致，例如頭部撞擊堅硬表面，或者受到鈍器襲擊。而法醫認為，撞擊堅硬表面的可能較大。

疑周的右側頭部撞擊地面

她解釋，周右腦傷勢吻合「腦沖擊傷」，這與其左腦的「腦對沖傷」吻合，據此受傷模式判斷，可能是移動的頭部撞擊堅硬而不變形的表面時所造成，例如從高處墮下時，右側頭部撞擊地面。法醫亦指，周的右胸、右盤骨也可能是由同一情況造成。

身軀打橫墮下亦與傷勢吻合

庭上展示周在停車場受急救的照片。研訊主任詢問，若周由三樓墮至二樓平台，造成的傷勢會否與報告的傷勢吻合。法醫表示兩者吻合，並指如果周當時身軀打橫墮下、頭部及盤骨差不多同時落地，形成的傷勢亦會吻報告內容。

至於會否先受到襲擊再墮下，因而難以發現遇襲傷勢，法醫直指：「其實我認為啲傷勢係由高處墮下形成，冇特別傷勢指向由襲擊導致。」她補充，曾在被殺案件發現傷者的頭骨留有兇器打頭造成的凹位，但該些個案不會出現「對沖」傷勢。

曾接載及處理周梓樂傷勢證人的主要供詞。(詳看下圖)

左手掌心擦傷屬罕見

解剖發現周雙手手掌、雙手手背及左手無名指有擦傷及瘀傷。代表周父母的大律師鄭淑儀詢問，掌心瘀傷對於高處墮下來說，是否屬罕見。法醫同意，並補充跌下時也很少會張開手掌抵擋，所以曾仔細檢查手掌的傷。她覺得掌心的瘀傷及左手肘後方出現的正在結痂的擦傷，都不似是因右側身驅墮地而形成，但同意這些傷勢都很輕微。

未驗到胡椒噴劑或催淚煙成份代謝物

另外，化驗師曾以梓樂的血液、尿液、胃液、肺組織等樣本，檢測有無辣椒素、CN氣體、CS氣體以及俗稱山埃的氰化物，但無重大發現。辣椒素為胡椒噴劑的有效成份，而另外三種物質則為催淚煙的有效成份及相關代謝物。毒理報告顯示無驗出酒精或異常的用藥情況。

研訊明續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

停車場拍到周梓樂的情況。(詳看下圖)

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各證人講述事件的經過。(詳看下圖)