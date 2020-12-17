周梓樂死因｜醫生指周墮下時間少於1秒　不足作自我保護反應

科大生周梓樂死因研訊今（17日）踏入第20日。神經外科顧問醫生被傳召作供，庭上透露周由停車場3樓墮至2樓平台，相距高度只有4.3米，時間只需少於一秒，醫生認為這時間不足以作出保護自己的反應。而他根據周的電腦掃描結果，指其原發性創傷已決定之後的情況，認為提早10分鐘送周入院亦無補於事，即使周能生還，也有九成機會成植物人或永久昏迷狀態。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨1時許，在警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

裁判官昨日表示，鑑於有證人指首次接報時，消息指傷者有反應，而救護車抵達停車場附近時逗留了一會兒，故今日傳召醫生作供，了解這會否影響存活機會。

神經顧問醫生麥凱鈞稱周梓樂從約4.3米的平台掉下，時間不足一秒，或未及時作出保護自己的反應。(林樂兒攝)

早十分鐘送院結果也是一樣

救護隊目鄭冠明早前表示，若然當晚唐明街交通暢順，救護車可提早10分鐘左右到達傷者位置。有份替周做開腦手術的伊利沙白醫院神經外科顧問醫生麥凱鈞今稱，一般情況當然是愈快送院愈好；但基於周的臨床表現及第一次的電腦掃描結果，就算早10分鐘到醫院，相信結果也是一樣。

即使存活九成機會成植物人

麥醫生指，按照國際數據庫資料分析第一次電腦掃描報告，周在14日內死亡的機率達8成半；即使存活，超過9成機率會變成植物人或陷永久深度昏迷。麥醫生又表示，周的臨床表現為雙眼瞳孔對光無反應、GCS昏迷指數只有最低的3分，加上盤骨的傷勢，他覺得周早10分鐘到院也無補於事，因原發性創傷已決定之後的情況。

曾運送及處理周梓樂傷勢證人的供詞。(詳看下圖)

右方曾受到巨大外力

麥醫生認為周從右方受到巨大外力，引致頭骨顱底創傷。庭上展示梓樂在停車場受急救的照片及影片，可見周在硬地上伏臥，右邊頭邊及身軀貼地，手腳未見有傷。有證人早前稱周當時曾發出「咿咿呀呀」的聲音，腳亦有一些郁動。麥醫生指周腿部似乎只能做出一些收縮動作，GCS指數可能有6分，但當時已受嚴重創傷，陷入昏迷或半昏迷狀態。

短時間墮下或難作保護反應

麥醫生不清楚周的傷勢是由一次受傷還是多於一次受傷而成，但指由停車場3樓墮至2樓平台，是可以導致如此傷勢。陪審員指，一般人墮下時手腳會有自我保護的反射動作。研訊主任與裁判官透露，3樓石壆與2樓低層平台相距4.3米，墮下時間少於一秒。麥醫生認為，在如此短時間之內，難以作出保護自己的反應。他稱以往行醫，亦見過從更高處跌下，但傷勢集中頭部及身軀，四肢只受輕傷的人。

研訊主任問道，能否根據第一次電腦掃描的結果，判斷周墮下前有無其他傷勢，或者是否清醒？麥醫生回應無法判斷。

法醫郭嘉琪今早讀出解剖報告，受周父母聘用、在場觀看解剖過程的港大病理系首席臨床講師馬宣立亦到庭旁聽。

研訊再續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

各證人講述事件的經過。(詳看下圖)

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停車場拍到周梓樂的情況。(詳看下圖)