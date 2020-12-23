尖沙咀吉舖處處　藥妝老店龍城人龍不再　店員：時間過得好慢

新冠肺炎影響各行各業，尤其與旅遊、零售的相關行業，一向人來人往、聚集遊客的尖沙咀首當其衝，—向化妝品店臨立的加連威老道，較疫情前更顯冷清，下午時間近彌敦道街口的馬路，人流不多，有附近店舖老闆說，「你放工時間企The One個十字路口，加埋無30人架！」

位於加連威老道的老牌化妝品店「龍城大藥房」，一向擠滿購物掃貨的遊客、市民，現在到店內購物也可以行得輕鬆，店員分享感受時亦說，「以前忙到我唔想開工，而家就家人唔想我開工…」慨歎現時亦不習慣較以往「氣氛輕鬆」生活，「好似等時間過咁」。

《香港01》記者於上周四下午到店內了解，如今可逛得輕鬆，店員亦願意詳細解答客人的疑難，客人亦無需要排隊付款。（梁煥敏攝）

疫情持續接近一年，全球多地民眾生活均受到嚴重影響，各地實施嚴厲旅遊限制。本港疫情久久無法清零，超過10個月接近「零」旅客、加上限聚令及禁堂食令等因素，令本來人流興旺的尖沙咀顯得冷清非常。



不足500米的加連威老道，最少現17個「吉舖」，真的接近幾步一吉舖。開業70年的龍城大藥房一向聚集大批遊客及市民購物，早上未開店已在門外等候，十分誇張，店內經常水洩不通，客人根本不能有站立的空間去思考購物。《香港01》記者於平日下午到店內了解，如今可逛得輕鬆，店員亦願意詳細解答客人的疑難，客人亦無需要排隊付款。

店員陳先生於店內工作10多年，他於店內與同事一樣慨歎，「而家返工好似要等時間過咁，時間過行好慢。」（梁煥敏攝）

店員陳先生於店內工作10多年，負責店內擺放貨物及前檯工作，見證著自由行旅客增長下的變化，上周他於店內與同事一樣慨歎，「而家返工好似要等時間過咁，時間過得好慢。」他接受《香港01》訪問時表示，以往舖頭未開門，已排有長長的人龍，大部分為遊客，人龍之長往往被鄰舖投訴，「以前最少100米人龍，成日被投訴，報警都習慣晒。」又笑言已習慣默默地將貨品搬上搬落。

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他續說，店內的客人當中，有七成為遊客，大部分為內地到來的自由行，由朝早到夜晚「做唔停手」，無一刻可以休息，「以前忙到我唔想開工，而家就家人唔想我開工…」現時因受到旅遊限制及限聚令下，人流大減最少七成，但幸得到來的客人大多是「有目的」而來，均會購買產品後離開，現時職員仍「返足工」。的確，一整條加連威老道中，只有這所大藥房及另一口罩店外仍不時有客人進出，其他店顯得較為冷清。

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對於現時上班的「清閒」，陳坦言只是不習慣，卻不能說是擔心。現時百業進入冰河時期，不少人都擔心飯碗，歎息著不景氣，陳卻說，「大家因為自由行，升得快，習慣『高位』生活，賺到錢，而家叫做『回吐』之嘛，如果人人只做街坊生意，一向平穩唔係大賺，你估會唔會咁？習慣咗就無呢個感覺。」

龍城大藥房從前客似雲來，店內以職員太忙難以解答客人問題見稱，如今光景會否反差太大？陳說，「我地客人係一個傳一個儲返黎架，唔係因為乜宣傳，同埋就係口碑而家托賴有客人仍專程來購物，疫情好返時第日慢慢做返，無話唔得既！」訪談的20分鐘期間，店內人客保持著有十多人，當中時不時有客人到收銀處付款購物，在這段冷清的昔日旺街而言已較為突出，有人氣，的確「與別不同」。