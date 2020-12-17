新冠肺炎｜梁卓偉：第四波疫情已見頂　惟有一大前設　倡全民檢測

第四波疫情持續肆虐本港，多個屋苑先後出現爆發，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（17日）接受前立法會議員陳凱欣訪問時表示，以不再有大型群組爆發為前設下，疫情高位已見頂，相信會慢慢回落。但他指出，按目前即時繁殖率為0.9來推算，確診數字每周會輕微減少10%，情況仍令人擔心。 另外，出席同一節目的食物及衞生局前局長高永文就建議，即使第四波疫情成功壓止，政府亦需先做好全民檢測的準備工作，當下一波疫情出現時可快速啟動。

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉認為疫情高位已見頂。（直播截圖）

梁卓偉指出，過往數波疫情政府均成功控制，但每一次都由外地再次輸入個案，反映邊防措施至今仍有漏洞；希望指定檢疫酒店及專車安排推行後，不會再有外地輸入的情況。他又強調，防疫措施需仔細及到位執行。

高永文同意其說法，又提出第四波疫情遲遲未受控，與市民抗疫疲勞有關，相比過往每次疫情嚴峻時市民的配合，今次整體的防疫意識較低。他表示，即使確診人數能於短期內下跌，2人「限聚令」亦應維持至新曆新年以後。

高永文倡政府做好全民檢測準備工作 有下一波疫情即推

高永文又提到，醫學界一直醞釀，希望政府進行全民檢測。他指出，全民檢測的準備時間長達數星期，可以推行之時可能第4波疫情已受控，降低檢測的参與度。高永文建議，政府應先做好全民檢測的準備工作，下一波疫情出現時可快速啟動。梁卓偉對他的建議表示完全同意，雖然細節可再討論，但認同「早做好過遲做」，在新一波疫情爆發的5日內推出。

政府擬購入3款共2000多萬劑新冠肺炎疫苗，外界關注疫苗是否存在風險。高永文指，法律規定疫苗要通過衛生署註冊，涉及繁複手續，問政府會否考慮主動加快程序。梁卓偉表示，相信政府會引用599章，賦權緊急應用藥物及疫苗的審批。他又強調，通過第三期臨床試驗是洽購條件之一，疫苗需確保發病率減至只少50%；另亦需有很紮實的第四期監察機制，包括觀察已接種後會出現的併發症。

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