新冠肺炎│黃大仙多個屋邨爆疫　團體促房署全面檢查公屋喉管

本港爆發第四波疫情，多個屋苑先後出現爆發，其中黃大仙東頭邨貴東樓早前因「擾流效應」導致傳播，同座向下層空氣吹到上層後導致住戶感染病毒，累計9人感染新冠肺炎。衛生防護中心向23樓以上的15室單位住戶發出檢疫令，安排他們撤離並入住檢疫中心。有團體今日（17日）請願，要求房署立即全面在區內進行公屋喉管檢查及加強防疫措施。

黃大仙民生連線副召集人黎榮浩（右）及其他成員今日到房委會請願，要求房署盡速完成黃大仙區內公共屋邨的喉管檢查，並加強防疫措施。（黎榮浩提供圖片）

東頭邨貴東樓早前因出現「擾流效應」而爆疫，令邨內居民人心惶惶。黃大仙民生連線副召集人黎榮浩表示，黃大仙區有多個屋邨包括東頭邨貴東樓、彩雲邨明麗樓及彩虹邨錦雲樓爆疫，成為疫情重災區，而據港大微生物學系講座教授袁國勇指，貴東邨爆發疫情的其中一個原因，或是因上下層相連單位在擾流效應下播毒，而病毒可能是源於公用排水管；至於明麗樓的連續爆發，不排除是喉管老化滲漏所政，但實際情況需經詳細調查後才可確定。

黃大仙民生連線副召集人黎榮浩（左）及其他成員今日到房委會請願，要求房署盡速完成黃大仙區內公共屋邨的喉管檢查，並加強防疫措施。（黎榮浩提供圖片）

黎榮浩指，據統計，由上月15日至本月15日內，黃大仙區共發現確診個案144宗，當中發生在公共屋邨（包括租置計劃屋邨）的共有78宗，佔黃大仙區個案總數的54.1%，在貴東樓疫情爆發後，令人憂慮在黃大仙區出現大型社區爆發。故今日（17日）他聯同民生連線其他成員到房委會請願，要求當局立即全面進行並盡快完成為公共屋邨公用排水管的檢查，並公布安排時間表及結果。此外，當局應參照大型私人屋苑的做法，定期在鹹水箱放置消毒藥物，加強殺菌效能，以遏止疫菌透過喉管播毒的可能性；並要求房署研究公屋單位的現有通風設施是否恰當，以及為住戶制訂室內抽油煙機的使用安全指引。黎榮浩亦指，鑑於黃大仙區東頭邨、彩雲邨及彩虹邨等多條公共屋邨出現多宗確診，房署應馬上檢視應急機制，進一步加強屋邨的消毒工作，減低在屋邨公共地方的播疫風險。