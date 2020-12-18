確診食肆｜增25間上榜　包括深水埗劉森記麵家、天晉匯Goobne炸雞

本港周四（17日）新增96宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本地個案佔90宗，26宗感染源頭不明。衞生署衞生防護中心更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增25間患者曾到訪的食肆，包括金鐘海富中心商場 Oliver's Super Sandwiches、深水埗的劉森記麵家、將軍澳天晉匯2期的韓式炸雞店Goobne Chicken等。 今日新增的一宗源頭不明個案，涉及一名居住於西營盤的35歲男子，他在潛伏期時曾到訪中西區多間食肆，包括科記咖啡餐室、潮順記茶餐廳及炳記茶餐廳等。

最新的大廈名單新增一項「荊威廣場8樓Glow Salon & Spa」資料，當中顯示有5宗確診個案患者曾到訪。（余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心今晚更新確診個案在潛伏期內到訪過的大廈名單，在確診患者過去14天的潛伏期內曾到訪的餐廳食肆增加25間，包括醫管局大樓職員飯堂、海富中心商場 Oliver's Super Sandwiches、褔榮街80號劉森記麵家、天晉匯2期 Goobne Chicken及時代廣場千両等等（詳見下表）。

傳染病處主任張竹君昨日在記者會公布，一間名為Glow Hong Kong的髮型及美容店，共有4名員工已確診，餘下30多名工作人員要檢疫。當局另外發現有客人是確診個案，故要發出強制檢測通告，任何人12月8日至今到訪過該店，均要接受檢測。

翻查周三（16日）的大廈名單資料，當中只曾提及有人到訪過荊威廣場，而昨晚更新的名單則新增一項「荊威廣場8樓Glow Salon & Spa」的資料，當中顯示有5宗確診個案患者曾到訪。

今日新增的一宗源頭不明個案，涉及一名居住於西營盤的35歲男子，他在潛伏期時曾到訪金鐘統一中心，以及附近海富中心商場的食肆Oliver's Super Sandwiches。（資料圖片）

今日新增的第7886號個案屬源頭不明個案，涉及一名居住於西營盤創業中心A座的35歲男子，資料顯示他於12月11日發病，至昨日正式確診。最新資料顯示，他於潛伏期曾到訪金鐘統一中心，以及附近海富中心商場的食肆Oliver's Super Sandwiches；亦報稱曾到訪荃灣愉景新城。

該名35歲男子於潛伏期亦曾到訪中西區多間食肆，包括荷李活道200號科記咖啡餐室、修打蘭街25號炳記茶餐廳及加多近街45-55號潮順記茶餐廳。

衞生防護中心又指，曾有患者到訪深水埗劉森記麵家，該店已在區內札根近70年，是香港碩果僅存的老字號竹昇麵店之一。

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