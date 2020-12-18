新冠肺炎疫苗│陳帆：跨境司機接種任何一款　內地均認可方便往來

政府早前發布《施政報告》，今日（18日）立法會交通事務委員會就《施政報告》舉行政策簡報會。有議員關注，跨境司機在疫情下往返兩地的情況。運輸及房屋局局長陳帆表示，了解跨境商務車的困難，與內地當局溝通後，跨境司機日後無論接種哪一款新冠肺炎疫苗，內地都會認可，之後可更方便往來。 另外，多名議員關注港鐵的管理質素，並批評一鐵獨大的問題，直言：「無競爭無可能做得好」。陳帆表示，有能力經營鐵路的公司不多，不應因過往的失誤，而完全抹殺港鐵。不過他亦稱，日後推展中部水域人工島跨海鐵路時，不排除交由其他公司負責。

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今日立法會交通事務委員會以視像形式舉行會議。旅遊界立法會議員姚思榮表示，不少跨境客運、商務車司機均希望盡快通關，並關注港府訂購的三款疫苗是否獲內地認可，以及司機可否優先接種。

陳帆表示，與內地當局溝通後，雙方都會盡量協調，令跨境交通保持運作，惟現時司機需每日都接受核酸檢測。他表示，司機日後接種該三款疫苗後，內地當局都會認可，可更方便來往兩地。

立法會交通事務委員會今日以視像形式舉行會議（立法會截圖）

另外，多名議員關注鐵路發展項目。民建聯立法會議員劉國勳表示，早於2008年便提到興建古洞站，惟根據近日政府公布的北環線詳情，古洞站將於2027年竣工，無法趕及鄰近居民入伙，批評部門「冬眠」，多年來一直未研究策劃鐵路線。民建聯陳恒鑌亦批評，北環線由最初預計斥資200多億元，上漲至600多億元，而且落後於居民入伙，形容當局欠策略欠方向。

陳帆回應稱，鐵路項目涉及龐大投資，需顧及走線、附近環境，以及鄰近居民，亦要仔細研究土質及地下水問題。他表示，理解議員的感受，但不同年代亦有不同的政策及取向，並一定涉及對錯，而是判斷和取捨的考慮，希望議員理解。

石禮謙批港鐵無競爭無可能做得好



曾任港鐵非執董的石禮謙認為，經過沙中線、高鐵的醜聞，已反映港鐵無法完全控制管理質素，並直言：「無競爭無可能做得好」，政府不應縱容港鐵獨大，建議可重新經營九鐵。新民黨葉劉淑儀表示，現時港鐵鐵路造價相當貴，質疑若日後明日大嶼計劃興建新鐵路，為何不可揀選其他公司。

陳帆表示，香港有經驗、有能力經營鐵路的公司有限，不應因過往的失誤，而完全抹殺港鐵，但並非不可拓展新合作夥伴。他表示，日後推展中部水域填海計劃時，政府會採用新思維，如要推展鐵路，不排除交由其他公司負責。