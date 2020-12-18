東涌喜訊！青嶼幹線12月27日零時起轉免費　收費廣場行車線將減半

屯赤隧道公路將於12月27日早上8時正式通車，運輸署向區議會提交文件表示，當日零時零分起，青嶼幹線會率先豁免收費，駕駛人士屆時可直接駛過大嶼山收費廣場。該署又指，豁免收費後，大嶼山收費廣場將有道路工程，屆時往九龍方向及機場方向行車線將會減少，兩個方向的行車線數目，由原本各10條線，分別減至6條及5條。施工期間，該路段亦會維持時速50公里的車速限制。

文件指，為配合落實青嶼幹線豁免收費，大嶼山收費廣場一帶將於12月26日晚上9時起，分階段封閉部分行車線，安排移除收費亭等收費設施；施工期間，收費廣場一帶，將設臨時行車線，及維持現時每小時50公里的車速限制。到27日的零時零分，青嶼幹線正式豁免收費，駕駛人士毋須停車繳費，直接駛過收費廣場，屆時往九龍方向的行車線將減至6條，往機場方向則為5條。

豁免收費後，大嶼山收費廣場一帶將會繼續道路工程，包括移除原有簷篷及重鋪路面等，臨時交通措施亦會因應所需的工地範圍而調整。待完成整項道路工程後，九龍方向及機場方向的行車線，將一略減剩4條；除通往巴士轉乘站的行車線外，其他線的車速限制，將由每小時50公里，提升至每小時80公里。

另外，豁免收費後，進入馬灣的車輛仍受禁區許可證的規管，因此馬灣收費廣場的更亭及閘口會繼續保留。車輛進入馬灣時，仍需在收費廣場的閘口停車，讓職員查核禁區許可證，不過毋須繳費，離開時亦可直接駛過收費廣場。

為確保青嶼幹線行車暢順，政府及青馬管制區營辦商會監察臨時交通安排；緊急事故交通協調中心亦會在27日及之後的首個工作天，提升監察級別。