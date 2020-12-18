新冠肺炎｜外賣指定檢疫酒店？　Uber Eats：送餐員可取消送餐

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府要求12月22日起，外國地區抵港人士須入住指定檢疫酒店。檢疫人士入住期間，或會以外賣應用程式點餐，當中「Uber Eats」表明，如送餐員須送到醫院、檢疫酒店或有確診個案的大廈時，可自行選擇取消送餐。 另一外賣應用程式「戶戶送Deliveroo」則指，早前已發出指引，送餐專員可將醫院及被列入為檢疫酒店的訂單放在大堂交付。

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政府的指定檢疫酒店措施下周二（22日）推出，36間酒店中有5間酒店提早於今日（18日）投入服務，當中大部份酒店會提供送遞到客房服務，例如外賣。《香港01》向多個外賣應用程式查詢，了解他們會否提供送餐服務至檢疫酒店。

Uber Eats准送餐員與顧客商送到低風險取餐點

Uber Eats表明如訂單需送到醫院、檢疫酒店或有確診個案的大廈時，接訂送餐員可自行選擇取消送餐。Uber Eats亦鼓勵送餐人士透過應用程式內的信息功能聯絡客戶，洽談較低風險的取餐點及其他安排，如將餐點留在酒店大堂待食客自行與酒店處理取餐方法，以避免與檢疫人士接觸。Uber Eats亦設有求助平台，以便客戶服務人員實時提供協助。

不過按照政府的檢疫酒店安排，檢疫中的住客禁止離開房間，如需轉交物品，可經由酒店拿到房門。

戶戶送Deliveroo回應指，早前已發出指引，讓送餐專員將醫院及被列入為檢疫酒店的訂單放在大堂交付，以保障他們的健康。

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼