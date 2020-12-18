新冠肺炎｜TVB新聞部男主播列緊密接觸者　曾接觸員工須檢測

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，確診人數仍上升。消息指，電視廣播有限公司（無綫電視、TVB）一名在將軍澳電視廣播城工作的新聞及資訊部男主播，因家人初步確診新冠肺炎，而被列為緊密接觸者。 消息又指，曾與該員工接觸的新聞部員工須接受檢測；而該公司已安排進行消毒清潔，事件沒有影響新聞部運作。《香港01》正向無綫電視查詢有關事件，暫未獲回覆。

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根據無綫電視向員工發出的電郵中指，於今日（18日）約下午5時，收到新聞及資訊部通知，一名男主播因家人初步確診新型肺炎，而被列為緊密接觸者。該名員工最後上班為通宵班至12月14日早上7時。

為謹慎起見，曾與該員工接觸的新聞部員工須接受檢測，公司已安排進行消毒清潔，而事件沒有影響新聞部運作。

翻查資料，上月23日一名在將軍澳電視廣播城工作的會計文員確診新型肺炎，該文員最後上班日期為11月20號，有約30名與她有接觸的員工前往接受檢測。

消息指，電視廣播有限公司一名在將軍澳電視廣播城工作的新聞及資訊部男主播，因家人初步確診新型肺炎，而被列為緊密接觸者。（資料圖片）

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