新冠肺炎｜疫情下食肆受限市民在家做冬　市道差貴價海味銷量跌

「冬大過年」下周一（21日 )便是冬至，但今年礙於新冠疫情，冬至無晚市，市民只能夠在家中做冬。有海味店負責人透露，疫情明顯影響市道，貴價貨如鮑魚、海蔘的銷量下跌三成，整體生意亦跌兩成，至於冬至前的生意則與去年差不多。 另外，食肆有限桌令及禁晚市堂食令等限制，市民在家做冬，外賣盆菜生意則暢旺。有盆菜供應商表示，今日（19日）已停止接受冬至前的訂單，2至3人份量的盆菜亦售罄。

政府禁止晚市堂食，市民今年不能夠到食肆做冬。（資料圖片 / 余俊亮攝）

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冬至無晚市，市民不能夠到食肆做冬，較多市民或留在家中做節。安記海味負責人潘權輝表示，每年冬至前兩星期都是傳統旺季，今年亦不例外，故難說是否因無晚市而令生意增加。不過，潘留意到，今年客人做冬多購買臘味、冬菇等食材；但較貴價的食材，如鮑魚、海蔘等，銷情則下跌三成，但人均消費仍維持在1,000至3,000元，「可能留喺屋企少啲人食，就平實啲。」

安記海味負責人潘權輝。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

潘權輝透露，今年受疫情影響，企業減少送禮開支，相關訂單下跌三成。同樣，酒樓過去一年多次被禁堂食，來自食肆的食材訂單亦急跌近六成，「其實我哋3月至8月已經減少入新貨，少咗入五成貨，我哋都唔訂貨住，過埋農曆年先，因為真係估計唔到」。他說，幸好超市的銷貨量有上升，在疫情影響下，整體生意跌幅控制在兩成左右。

盆菜是冬至、新年聚餐中受歡迎的美食。（資料圖片 / 張浩維攝）

不想親自下廚，盆菜是不少市民選擇。記者嘗試致電多間有名的盆菜供應商，有員工透露「呢幾日好忙，無乜時間答問題」，又指收到的訂單多。大多數的盆菜供應商，均要求顧客在兩星期前下訂單，有店鋪在本月12日已在網站發通告，指2至3人份量的盆菜售罄，只剩下6人以上的盆菜供選擇，並於本周五（18日）截單。