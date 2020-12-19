確診食肆｜新增19間　馬鞍山慈雲山兩間太興、灣仔22 Ships上榜

本港周六（19日）新增109宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本地個案佔102宗，42宗感染源頭不明創第四波疫情以來新高。衞生署衞生防護中心更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增19間患者曾到訪的食肆，包括深水埗的茶餐廳天祥飯店、灣仔船街西班牙餐廳22 Ships及馬鞍山的日式餐廳L.D.K. by Ufufu Café等。

衞生署衞生防護中心更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增25間患者曾到訪的食肆，包括馬鞍山的日式餐廳L.D.K. by Ufufu Café。（餐廳網頁圖片）

衞生署衞生防護中心今晚更新確診個案在潛伏期內到訪過的大廈名單，在確診患者過去14天的潛伏期內曾到訪的餐廳食肆增加19間，包括李鄭屋商場稻香超級漁港、醫局街98號天祥飯店、灣仔船街22號的22 Ships及新港城中心4期的L.D.K. by Ufufu Café等等。（詳見下表），而分別位於馬鞍山廣場的太興和慈雲山中心的太興燒味亦一同上榜。

衞生署衞生防護中心更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增25間患者曾到訪的食肆，包括灣仔船街的西班牙餐廳22 Ships。（餐廳Facebook圖片）

根據衞生防護中心的資料，「Billy Sir 音樂教室」已列為10個個案或以上的大型群組，截至今日累計12宗確診個案，大廈名單顯示共有8宗確診個案曾到該音樂教室位處的新蒲崗新時代工貿商業中心。

位於中環歷山大廈的意大利餐廳Otto e Mezzo 8½ Bombana群組，至今累計有23宗相關個案，該群組今日新增一名33歲男子確診，他於12月17日發病，今晚更新的大廈名單顯示他曾於12月16日的潛伏期內，到訪清水灣柏濤徑的豪宅屋苑柏濤灣，他本身則報稱居住於沙田富豪花園帝皇閣。

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