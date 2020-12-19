確診大廈｜Grand YOHO、曼克頓山增無源頭個案　景翠苑多2人染疫

新冠肺炎疫情持續，今日（19日）新增109宗確診個案，當中42宗源頭不明，柴灣景翠苑需要強制檢測。衞生署晚上更新確診者住址名單，多個屋邨有人染疫，李鄭屋邨道德樓添3名確診者，其中一宗為源頭不明個案；亦有2名確診者居於柴灣景翠苑。

此外，曼克頓山亦有一名確診者，為一名無病徵的女子，屬源頭不明個案；秀茂坪紀律部隊宿舍二座亦有人染疫，為一名22歲女子。

衞生署晚上更新確診者住址名單，當中需要強制檢測的柴灣景翠苑再添2名確診者，分別為一名97歲女子（個案編號：8001），於12月17日發病；另一名為64歲女子（個案編號：8025），於12月15日發病，屬於源頭不明個案。柴灣峰霞道景翠苑至今累計有9個單位錄得確診個案，（個案編號：6720、7435、7510、7789、7802、7944﹑7949、8001、8025），當局向該座大廈居民發強制檢測令。

李鄭屋邨道德樓單日增3人確診

李鄭屋邨道德樓亦多3名確診者，一名72歲女子（個案編號：8018）為無源頭個案，於12月11日發病。另外兩名分別為無病徵的65歲男子（個案編號：7983 ）及一名39歲男子（個案編號：7984 ），他於12月11日發病。李鄭屋邨道德樓於過去14日累計有4宗確診，除上述3宗外，個案編號7357亦報稱居於李鄭屋邨道德樓。

秀茂坪紀律部隊宿舍二座亦有人染疫，為一名22歲女子（個案編號：8019）。(資料圖片)

秀茂坪紀律部隊宿舍22歲女子確診

半山區亦有兩個大廈有人確診，一名居於衛城閣的68歲男子確診（個案編號：7982），他無病徵；一名居於伊利閣的51歲女子確診（個案編號：7992）。曼克頓山亦有一名確診者（個案編號：8024），為一名無病徵的女子，屬源頭不明個案。秀茂坪紀律部隊宿舍二座亦有人染疫，為一名22歲女子（個案編號：8019）。而元朗 Grand Yoho 5座亦有一名源頭不明確診者（個案編號：8073），是一名40歲女子。

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