確診食肆｜增15間　金鐘海富中心美心can‧teen、深井光榮冰室上榜

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港第四波新冠肺炎疫情持續，周五（18日）新增70宗確診個案，本地個案佔64宗，有25宗源頭不明。衞生署衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪的大廈名單，新增15間患者曾到訪的食肆。

一名66歲確診女患者（個案7960）本月15日發病，翌日她曾到西環中亞大樓天樂餐廳。早前確診的一名居葵盛東邨盛富樓的28歲男患者（個案7331）則曾到過金鐘海富中心美心can‧teen。日前海富中心的Oliver's Super Sandwiches亦有患者去過。

報稱住址為香港九龍諾富特酒店的25歲女患者（個案7472）於本月9日發病，13日確診。她在發病前後去過多間食肆，包括新蒲崗Mikiki 譚仔雲南米線、觀塘Apm 金記冰室和馬鞍山新港城中心點煲。

居於荃灣浪翠園的42歲女患者（個案7549）於本月6日發病，14日確診。她同樣在發病前後到過深井碧堤坊的大快活、深井光榮冰室和荃灣海之戀的牛繁。

另外，一名屬Otto e Mezzo 8½ Bombana群組的7歲男病童（個案7839）曾到訪屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學。

▼最近14天　確診者行蹤▼

+53
+53
+53

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+8
+8
+8
確診食肆｜增25間上榜　包括深水埗劉森記麵家、天晉匯Goobne炸雞
確診食肆｜新增22間食肆　荃灣亞玉豆腐花、 元朗華星冰室上榜
冬季流感｜2至49歲居民可接種政府噴鼻式疫苗　下周二起先到先得
新冠肺炎｜伊院確診男病人「走佬」未尋回　院方遲5小時公布
新冠肺炎｜外賣指定檢疫酒店？　Uber Eats：送餐員可取消送餐
新冠肺炎｜本月2日或之後外國抵港人士　須於第19或20天再檢測
新冠肺炎｜今增70宗確診創6天新低　張竹君：不敢肯定疫情已回落
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。