確診食肆｜增15間　金鐘海富中心美心can‧teen、深井光榮冰室上榜

撰文：陳家怡
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本港第四波新冠肺炎疫情持續，周五（18日）新增70宗確診個案，本地個案佔64宗，有25宗源頭不明。衞生署衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪的大廈名單，新增15間患者曾到訪的食肆。
一名66歲確診女患者（個案7960）本月15日發病，翌日她曾到西環中亞大樓天樂餐廳。早前確診的一名居葵盛東邨盛富樓的28歲男患者（個案7331）則曾到過金鐘海富中心美心can‧teen。日前海富中心的Oliver's Super Sandwiches亦有患者去過。
報稱住址為香港九龍諾富特酒店的25歲女患者（個案7472）於本月9日發病，13日確診。她在發病前後去過多間食肆，包括新蒲崗Mikiki 譚仔雲南米線、觀塘Apm 金記冰室和馬鞍山新港城中心點煲。
居於荃灣浪翠園的42歲女患者（個案7549）於本月6日發病，14日確診。她同樣在發病前後到過深井碧堤坊的大快活、深井光榮冰室和荃灣海之戀的牛繁。
另外，一名屬Otto e Mezzo 8½ Bombana群組的7歲男病童（個案7839）曾到訪屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學。
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