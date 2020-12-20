新冠肺炎｜疫情下市民買餸在家做冬　檔主入多一倍雞供應客人

明日（21日）為冬至，今日（20日）則為冬至前周日，不少家庭或提早於今日做冬，然而在新冠肺炎影響下，政府禁止晚市堂食，以往外出用膳市民均改於居家做冬。 早上未到十點己有市民到九龍城街市買餸做冬。有雞檔表示，雖然受疫情影響，但仍購入了比平日多一倍的活雞以供應顧客需求；有市民則準備了二千元以準備今晚做冬餸菜；亦有市民因疫情關係，由往年與親戚一起做冬變到今年只是一家三口做冬。

在九龍城街市賣新鮮雞的玲姐表示，雖然受到疫情影響，但仍向貨源購入了二百多隻活雞以供應顧客，比起平日的九十隻多了一倍有多。（張浩維攝）

明日（21日）是冬至正日，受新冠肺炎疫情影響下，政府除了限制兩人堂食外，亦禁止晚市堂食，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦於記者會上多次呼籲市民避免家庭聚會。

雞檔對生意有信心 購入比平日多一倍活雞

今日（20日）早上未到十點，九龍城街市已有市民買餸準備提早做冬。在九龍城街賣新鮮雞的玲姐表示，雖然受到疫情影響，但仍向貨源購入了200多隻活雞以供應顧客，比起平日的90隻多了一倍有多，玲姐指冬至等大時大節生意始終會比平日多，加上今年疫情關係，更多人買餸回家自己煮，只是星期日早上大家未起身，有信心在稍後時間會更多人，生意會更好。而雖然受疫情影響，但玲姐表示新鮮雞並沒有特別加價，僅如以往過時過節比日加兩成左右。

為了準備今晚六人餸菜，李小姐準備了二千元，準備買一些鮑魚、燒肉、蠔豉冬菇，以及一些餐廳外賣，並指「一年一次過冬，唔好咁孤寒」。（張浩維攝）

市民準備二千元買餸做冬

市民李小姐一家準備自己煮餸做冬，她表示往年都是自己煮較多，而今年因為疫情關係，更加不會考慮在餐廳食飯做冬，「始終屋企煮點都乾淨啲」；而為了準備今晚六人餸菜，李小姐更準備了2,000元，準備買一些鮑魚、燒肉、蠔豉冬菇，以及一些餐廳外賣，並指「一年一次過冬，唔好咁孤寒」。

陳小姐一家今年只有一家三口做冬，她表示始終冇咁熱鬧，氣氛上都有差別。（張浩維攝）

避免家庭聚會 一家三口簡單過冬

同樣準備今晚過冬的陳小姐則有別於往年與兄弟姊妹等親戚做冬，今年則只有一家三口簡單地食餐飯，雖然都有準備雞、魚等餸菜，但陳小姐表示始終冇咁熱鬧，氣氛上都有差別，「冇辦法，唔敢聚埋一齊，大家都驚，始終都驚傳染」。