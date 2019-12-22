【冬至】市民旺角酒樓提早開餐做冬　經理指訂枱減料少四成生意

反修例示威衝突持續逾半年，飲食及零售業重挫。今日（23日）是冬至，按傳統不少市民會一家人吃飯做節。重災區之一的旺角，入夜後有不少人逛街和吃飯，有區內酒樓食客今年提早在傍晚6時便到，但稱並不擔心。有酒樓負責人表示，今年冬至訂枱減少，顧客又傾向少點菜，雙重影響下料生意額較往年跌四成。

食客：年年都會外出吃飯 不擔心示威

記者約晚上7時到旺角倫敦大酒樓視察做節情況。酒樓全層約有60枱，當時已坐滿近七成，但仍不時有客人入座吃晚飯，不少都是一家大小、十數人一同前來。與往年做冬情況相若，酒樓內氣氛熱鬧，大部分食客神情輕鬆和愉快，有食客指點了多樣菜式慶祝做冬。

阮先生今天晚上和家人到酒樓吃晚飯做冬，他表示幾乎每年都會外出吃飯，已成為傳統，「全家人一齊食餐飯，高興下」，他不擔心受社會氣氛或事件影響。他指點了往年都會點的菜式，包括魚香茄子煲、鮑魚和冬菇、粟米魚腩等，總花費大約二千多元，與往年唯一分別是較以往稍早出門吃飯。

阮先生表示幾乎每年都會外出吃飯，已成為傳統，不擔心受社會氣氛或事件影響。（羅君豪攝）

另一食客文先生亦和家人一起到酒樓做節。他是該酒樓熟客，幾十年來都會到同一間酒樓做節。被問到今年受社會運動影響，外出吃飯時會否有顧慮，文先生笑指不擔心，因為住所和酒樓很近，「驚咩啫，我住好近咋嘛。」文先生預計今年做冬會比以往花更多錢，大約四千多元左右。

文先生預計今年做冬會比以往花更多錢，大約四千多元左右。（羅君豪攝）

酒樓經理：食客訂枱少三成

倫敦大酒樓經理蘇先生指，今年食客訂枱已少了三成，主要靠做熟客生意，加上部分食客傾向少點菜，故預計今次做冬總生意額會跌四成，購入食材都會即日買即日清。另外，他指部分食客傾向早些吃飯，大約6時就開始多人。他表示冬至和聖誕節相近，不少人可能選擇去旅行故不在港，希望農曆新年時生意會有改善。