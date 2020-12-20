新冠肺炎｜景翠苑染疫居民湧檢測　住戶：若陰性擬聖誕節搬離避疫

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心昨日（19日）公布新增109宗確診個案，當中柴灣峰霞道景翠苑至今累計有6個單位錄得確診個案，當局向該座大廈居民發強制檢測令。 景翠苑外今早（20日）有約50人排隊接受檢測，有居民認為政府應公布確診者單位資料，讓住戶做好心理準備防範，否則會造成人心惶惶，並斥責太遲發出強制檢測令；亦有附近街坊表示，有不少行山人士，會途經附近一帶到山上景點「猛鬼橋」，更有部分人不守規矩脫下口罩。

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政府於昨日12時起，安排承辦商Prenetics，於景翠苑外設流動採樣站，為屋苑居民採集鼻咽樣本。今日上午10時，雖然寒冷天氣警告生效，仍一早有約50人排隊等候檢測，有居民稱需時40多分鐘才可完成檢測。

12月20日上午10時，雖然寒冷天氣警告生效，景翠苑流動採樣站已有約50人排隊等候檢測。（歐嘉樂攝）

促公開確診者單位

居於景翠苑的住戶何先生表示，因昨日下班時間過夜，故今日一早前來檢測。他對大廈情況感到擔心，指喉管沒有異味及衞生問題，但不清楚其他住戶有否改動單位或喉管構造。他表示，若全家驗出陰性結果，而大廈爆發仍未完結，或會考慮聖誕節「避一避」。

何先生表示，若全家驗出陰性結果，而大廈爆發仍未完結，或會考慮聖誕節「避一避」。（歐陽德浩攝）

問到確診住戶所住樓層，何說：「我哋都好想知！」他認為政府應公布有關消息，讓住戶做好心理準備防範，否則會造成人心惶惶。「而家唔知邊度，左右隔離全部好似都係，咁會仲驚。」

斥政府太遲發出強制檢測令

何亦斥責，政府要求住戶強制檢測的時間太遲，「早啲做囉，唔使去到第七第八單先至嚟做強制。」他指，從大廈第1宗個案至昨日，僅短短不足兩周，認為若盡早強制檢測，以找出病毒源頭，或可避免現時的情況。「到時都中晒，唔使你講都知啦。」

陳先生指，不少行山人士，會途經附近一帶到山上景點，更有部分人不守規矩脫下口罩。（歐嘉樂攝）

周末有行山人士脫罩經屋苑上山

而街坊陳先生居於景翠苑旁的曉峰樓， 他路過時表示，昨日才得知景翠苑爆發疫情。他指每到周末有不少行山人士，會途經附近一帶到山上景點「猛鬼橋」，而部分人不守規矩脫下口罩，認為有可能傳播病毒。「個個話空氣好呀，就除咗個口罩扔咗佢。」

此外，亦有非景翠苑住戶前來檢測。居於環翠邨的車女士說，由於12月3日曾探望朋友，被朋友通知須接受強制檢測。但她並不感到擔心，指平日在街上不會喝水，亦戴上眼鏡及帽子，只透過風褸接觸公共設施，以此防範病毒，「 我平時防範措施係一流！」

車女士稱，平日在街上不會喝水，亦戴上眼鏡及帽子，只透過風褸接觸公共設施。（歐陽德浩攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，景翠苑新增的個案所住單位，與之前一個確診為同一垂直方向，即單位號數相同。但她認為，該大廈未算出現爆發，6個單位無明顯關聯，估計居民或因環境因素染疫。

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