強制檢測｜景翠苑採樣站「截龍」居民續排隊　徬徨儲糧憂感染

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（19日）公布，本港過去24小時新增109宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。當中柴灣峰霞道景翠苑至今累計有6個單位錄得確診個案，當局向該座大廈居民發強制檢測令。 當局安排承辦商今、明兩日（19日）於景翠苑設流動採樣亭，讓居民可檢測。在晚上約6時半，採樣站大排長龍，估計人數達50人。即使有職員「截龍」指排隊或未能趕及在晚上8時檢測，仍有不少居民堅持排隊。 有居民儲糧以減少外出，又指當局無公布確診者樓層及使用的升降機，非常擔心徬徨；亦有居民直言區內人士防疫措施不足，出現爆發已是意料中事。

柴灣景翠苑今日新增一個單位出現確診個案，累計有6個確診單位。當局指6個單位並無明顯關聯，估計居民或是因為環境因素染疫，並對於11月30日至12月19日期間曾身處景翠苑超過2小時的人士發出強制檢測公告。

12月19日，在晚上約6時半，柴灣峰霞道景翠苑採樣站大排長龍，估計人數達50人。（廖雁雄攝）

Prenetics負責檢測 截至龍後居民照排隊

於今日約中午12時起，政府安排承辦商「Prenetics Limited」於景翠苑外設流動採樣站。職員指站採樣站收集鼻咽樣本，明日仍會繼續開放，時間為早上10時至晚上8時，只供景翠苑居民檢測。而居民登記個人資料後可採樣，結果會交予政府，再由政府發出短訊通知結果。

今日晚上約6時半採樣站大排長龍，即使職員提醒排隊人士或無法在採樣站關閉前做到檢測，不少居民仍表示「排下、博下先」。

柴灣峰霞道景翠苑至今累計有6個單位錄得確診個案，政府安排承辦商到場設流動採樣站。（廖雁雄攝）

無公布確診樓層座向 更徬徨

景翠苑居民李太購買兩、三大袋的食物回家「儲糧」，她指已購買約三日份量的食物，並解釋因擔心確診人數太多，出入會有感染風險，「買定多啲盡量落少啲街，始終隔籬座又有（確診個案），三幢連埋一齊」。她直指當局認為是環境污染導致爆發，惟沒有公布確診者使用的升降機及樓層，「好擔心呀，搞到我哋都好徬徨」。

李太因擔心確診人數太多，出入會有感染風險，故購買兩、三大袋的食物回家「儲糧」。（周景文攝）

李太又稱不清楚強制檢測的流程，加上擔心流動檢測站人多聚集，「做完檢測不等於穿了保護衣」，故寧願取樽作深喉唾液檢測。而屋苑近日出現確診個案，但又不發覺有特別消毒清潔，故會自行做好防護措施，包括回家前會消毒衣服，每日倒水到渠位等。她又強調，政府「一定係要封關，入境做好檢疫，唔係疫情只會沒完沒了」。

伍先生批評區內大批人士防疫措施不足，雖曾出言責罵，但他們很快又故態復萌。（黃金棋攝）

居民指有人防疫意識不足：預咗會爆

同為景翠苑的居民伍先先則排隊採樣，對於強制檢測，他坦言「預咗會爆啦」，並批評區內大批人士防疫措施不足，「平時收工隔離總有啲阿叔口罩又戴唔好咁講電話、又撩牙，我鬧都鬧唔到咁多」。

他更指雖已責罵未做好防疫措施的居民，但他們很快又故態復萌。被問到大廈確診情況有否影響工作，伍先生稱任職醫護，「返返下工個護士站都同我講『你唔好返工住啦，返屋企檢測咗先，Negative（陰性）先再返工』」。

與女兒一起到採樣亭的柯太坦言擔心疫情，認為強制檢測屬好事，「有人幫手做檢測，知道結果都安全啲」。她又指該大廈衞生情況不錯，如一小時會抹一次升降機按鈕等，自己亦加強衞生，惟不打算暫時搬離景翠苑，「唔關喉管事就唔需要啦」。

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