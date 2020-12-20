冬至｜限聚令禁晚市堂食　酒樓「無得做」　一星期損失百六萬

每年冬至都是酒樓市況最旺的時候，但今年受到新冠肺炎影響，全港食肆禁止晚市堂食，午市亦只能二人一枱，令酒樓生意大受打擊。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，酒樓冬至生意完全「無得做」，一星期晚市及午市損失更高達各八十萬；即使午市，亦只餘下少數顧客，「比平時星期日的生意更加慘淡」。 雖然生意慘淡，他亦慨嘆，現時即使因冬至一、兩日間令生意有所增加，亦無補於事只是過眼雲煙，寧願現時少人外出，令疫情儘快減退，飲食業才能真正恢復生意。

今年受到新冠肺炎疫情影響，餐飲業除了每枱只能坐二人外，晚市更被全面禁止。對於酒樓而言，冬至本應是全年最旺的節日之一，但今年受到疫情和各項社交距離措施影響，酒樓完全失去晚市的生意，而午市亦只能維持兩人一枱，生意大受打擊。

冬至「無得做」 旺季變淡季

旺角倫敦大酒樓的副總經理蘇萬誠表示，冬至是母親節後生意比重排第二的節日，但今年冬至卻因疫情關係，生意完全「冇得做」。他指，往年都有不少市民晚市包起十二位一圍做冬，甚至會有公司包起六至七圍食冬至飯，但今年各項限聚措施，加上政府呼籲市民減少家庭聚會，沒有客人提早做冬，即使今日（20日）是冬至前一日，午市都只有少數客人飲茶，甚至都未能坐滿，比平時星期日的生意更加慘淡。

旺角倫敦大酒樓的副總經理蘇萬誠表示，冬至是繼母親節後生意比重排第二的節日，但今年冬至卻因疫情關係，生意完全「冇得做」。（張浩維攝）

一星期損失百六萬 茶市只有三分一生意

蘇萬誠指，疫情對整個飲食業的生意都做成沉重打擊，而單單對倫敦大酒樓而言，冬至一星期的茶市與晚市生意損失了各大約八十萬，而茶市雖然有生意，但只限坐兩人的關係，只能做到三分之一的生意，家庭聚會更絕無僅有，「一開始都有一家人分開坐，但依家少咗好多，都係兩公婆多」，加上政府呼籲市民減少家庭聚會，令外賣生意都變得難做。

盼疫情早日完結 一兩日生意上升無補於事

面對巨大的生意損失，蘇萬誠表示「都冇辦法」，他指唯有希望農曆年疫情放緩，有更多人外出用膳。他又慨嘆，即使冬至突然一兩日，多了生意亦無補於事只是過眼雲煙，寧願現時少人外出，令疫情儘快減退，飲食業才能真正恢復生意。

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