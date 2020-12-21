環團推算港人今年棄150億件膠餐具　兩屋苑推回收計劃救6萬件膠

疫情下外賣生意大增，亦令即棄餐具使用量大增。有環團推算，本港今年棄置的即棄餐具數量相當於150億件膠刀叉，遂與物業管理公司及「中央收膠」承辦商合作，在沙田區兩個屋苑推行即棄餐具回收試驗計劃，兩個半月共回收逾1,300公斤，相等於約6萬件即棄餐具。 環團認為，試驗結果反映公眾的回收意識高，加上回收物普遍乾淨，配合中央收膠措施，有助「貫通」回收路。

綠惜地球與啟勝管理服務有限公司合辦「屋苑即棄餐具回收試驗計劃」，在新城市廣場第三期及帝堡城兩個屋苑試行。（勞敏儀攝）

環保團體綠惜地球在今年8月向港九新界48間食肆進行外賣即棄餐具調查，發現在禁堂食令實施後，外賣數量較疫情前平均增加5成至3倍不等。以2018年全港每年棄置100億件即棄膠刀叉 (以棄置總重量除以膠刀叉重量計算) 推算，今年疫情下的即棄餐具數量多達150億件。

兩個半月回收逾千公斤即棄餐具

綠惜地球與啟勝管理服務有限公司合辦「屋苑即棄餐具回收試驗計劃」，9月下旬於沙田新城市廣場第三期及帝堡城兩個屋苑試行，截至11月底已回收逾1,300公斤即棄餐具，當中近九成是餐盒，一成是餐具。

帝堡城兩個月已回收逾800公斤即棄餐具，物業及設施經理鍾明津表示，以往住戶認為沒有回收出路，一般當垃圾棄置，不會特別清洗，但得知原來可回收後，亦願意「多行一步」清潔乾淨。他又說，業委會不希望疫下造成大量浪費，加上計劃下回收過程不涉及額外人力資源，住戶只需把回收物帶到指定回收桶棄置，故二話不說地支持。

而新城市廣場第三期物業及設施經理鄧燿楷表示，起初擔心住戶對計劃反應冷淡及有衞生問題，後來發現回收的餐具普遍乾淨，且令每個樓層垃圾減少，變相清潔工不用每日走多轉清理垃圾。

計劃將延至觀塘區寫字樓

啟勝助理總經理(物業管理)許漢威表示，稍後計劃將延伸至觀塘區逾10個寫字樓物業，佔目前管理的物業約一成，並與當區「中央收膠」承辦商合作，節省另覓回收商的成本。

「中央收膠」承辦商嘆回收桶被當廚餘桶

回收後交予沙田塑膠回收先導計劃的回收商劉財記紙業，運往上水工場分揀、清洗、破碎及拉粒後，製成塑膠再生物料。 總經理劉俊偉表示，住戶即使未必人人清洗即棄餐具，至少會倒掉食物殘渣，衞生問題不太嚴重。他憶述，曾在圍村設回收點，但回收桶慘變廚餘桶，食物殘渣中甚至長出蟲，回收物無法「拯救」，至少3、4條村因村民回收意識不足，被暫時勸退。

劉俊偉說，目前沙田「中央收膠」回收點只有105個，回收量亦未如理想，每月約20公噸僅符合政府要求，與目標60至80公噸仍有大段距離。他嘆言，「中央收膠」可回收不同類型塑膠，部分屋苑以有回收商處理為由拒絕合作，但多只回收膠樽，處理手法亦未必受監管。他認為，目前沒有垃圾徵費及生產者責任制，市民丟垃圾只求方便，不用擔憂被罰，希望政府盡快設立法規，並推行18區「中央收膠」加強回收配套。

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝認為，市民積極參與及乾淨回收、物管公司支持，加上中央收膠措施配合，有助貫通回收通路。（勞敏儀攝）

環團促加速研究淘汰即棄餐具

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝認為，市民積極參與及乾淨回收、物管公司支持，加上中央收膠措施配合，有助貫通回收通路，同時重建對回收系統信心。

他舉例說，台南環保局與外送平台及食肆合作，食客購餐時選擇可重用餐具，使用後交還指定地點可獲優惠券，有效減少使用即棄餐具，但本港環境局沒有積極針對即棄餐具回收或減廢措施，希望當局盡快完善回收網絡，為屋苑及社區回收建立配套及加強減塑公眾教育。

環境局最快明年才就管制或禁用即棄塑膠餐具可行性、範圍及機制的顧問研究建議，諮詢公眾及餐飲業界的意見。楊日輝認為，應加速研究淘汰即棄餐具計劃，並公布具體目標及時間表，跟上國際減塑步伐。