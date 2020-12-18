環保園一年三廠傳撤　租戶盼守回收尾門　時勢改變致「分手」

垃圾徵費醞釀多年仍未入「大直路」，在後方支援回收再造的環保園，卻先後傳出租戶撤出消息。繼廚餘廠、紙廠後，園內的塑膠廠，今年中因受疫情打擊，及垃圾徵費推行遙遙無期，寧蝕1,500萬元的前期投資，也要忍痛說「分手」。 涉事塑膠廠國際環保先鋒循環再造公司負責人，接受《香港01》訪問時承認，原希望為塑膠回收「守尾門」，主攻別人不願處理的雜膠，「政策好重要，無垃圾徵費，（塑膠）咪丟晒」。他無奈指，本港政治比民生先行，即使垃圾徵費重新審議，憂議員為選票最終拖死草案，看不到前景，只好暫時離場觀望。

+ 6 + 6 + 6

香港國際環保先鋒循環再造有限公司去年6月進駐環保園，以月租約33萬元，租用約10萬平方呎的兩幅相連地段，租期20年。廠房原計劃今年內落成，主力處理1至7號膠。按原本的發展藍圖，回收商預計當局今年實施垃圾徵費，理應不愁回收量不足問題，但6月垃圾徵費草案「胎死腹中」，如意算盤打不響，加上疫情夾擊，令回收量直線下跌。廠房工地未建一磚一瓦，回收商在今年7月已「投降」，忍痛向環保署提出退租。

國際環保先鋒循環再造公司項目經理伍振德解釋，最初選擇環保園，希望覓得一塊合法供長租的土地，因坊間可供租用的私人土地租期僅3至5年，若業主不續租又找不到新地方重新設廠，回收再造的機器會慘變廢鐵，對長遠發展亦不健康。現時本港不少回收廠只會回收1號及2號膠（如飲品、個人護理用品膠樽），伍不諱言，公司原計劃設立的新廠房，可處理所有類型塑膠廢物，主打接收別人不願意處理的雜膠，製成達準食品級的rPET薄片及膠粒，扮演「守尾門」角色，「外面處理唔到，最後都係畀我哋」。

廠房目標每月可處理800公噸廢膠，惟相關處理量，未及本港一日的塑膠棄置量。伍說，這只是起步的目標，原計劃運作暢順後，塑膠廢料處理量可再提升至每月3,000公噸，總投資額達1.5億元。

伍振德表示，目前工場主要處理2號及4號塑膠，暫時不會擴充業務。（黃舒慧攝）

看不到前景 租戶離場觀望

欠缺政策配合，廢膠可「暢通無阻」直送堆填區。政府在經濟低迷下，再提出垃圾徵費，伍振德也擔心會遭市民及議員等激烈反對。他坦言，目前寧暫避鋒頭退守原位，繼續於上水及粉嶺租工場，處理水馬及工商業塑膠，現時回收的本地膠，僅佔約三成。

伍無奈形容，今次放棄環保園是因時勢而「分手」，自己亦感可惜，即使政府在疫情期間已減免租金，但無助解決回收環境轉變的根本問題。他認為，回收業中小企最感吃力，「前期投資好大，原材料跌價，好難cover（彌補）成本」。他希望當局「變陣」，建議由政府出資在環保園興建廠房，租戶只需「搬傢俬」帶機器進駐即可；又或政府另覓土地，興建適合中小型回收廠的環保工業園，經環保署轄下社區回收設施回收及打包廢料，並由政府承擔運費，交予回收廠按強項處理，令回收變暢順，減輕堆填區擴建壓力。

黃一堅希望進駐環保園興建塑膠廠，但僅獲告知暫未有招標時間表，既心急又失望。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

業界盼進駐卻無門感失望

原租戶黯然離場，但有意入園投資者，入場亦艱難。消息指，環保署曾考慮把塑膠廠用地興建紙漿廠，但相關業界傾向使用面積較大的原紙廠用地。與劉財記紙業合辦塑膠廠的環保資源再生中心，有見其大埔廠房租期，將於明年屆滿，希望另覓長租土地營運，曾有意進駐環保園。不過董事總經理黃一堅向環保園查詢，盼投標成塑膠廠用地的新租戶，但僅獲告知，暫時未有公開招標時間表。黃無奈指，希望配合政府環保政策，但有機器無用地，對此感到非常失望，「有空置又合適土地，點解唔盡快公開招標？」

廚餘廠處理量不足 紙廠投地曬太陽

在環保園經營7年半的廚餘廠華南再生資源（中山）有限公司，曾被揭將回收的大部份廚餘棄置堆填區，廚餘處理量亦長期低於租約規定。環保署承認華南已於今年7月起停止廚餘收集服務。華南其後回覆《香港01》查詢時解釋，「由於建廠時廠房存有缺陷，無法達至環保署租約要求的指標，依約守規交還土地」，現改為研發新冠病毒抗疫物品及生產技術。

至於原訂2023年投產的廢紙回收再造廠，預計每年可處理30萬公噸廢紙，惟租戶Rocsky International Limited中標兩年仍未動工。《施政報告》公布，計劃在環保園設立現代化紙漿生產設施，預計明年上半年招標，2024年或之前開始運作，初步預計設施的處理量同樣為不少於每年30萬公噸廢紙，具體細節如紙漿廠數目、用地及面積等仍在規劃中，環保署沒有回應新的紙漿廠是否取代園內廢紙回收再造廠。

記者早前以訪客身分向環保園了解租戶情況，職員指香港國際環保先鋒循環再造有限公司及Rocsky International Limited已退租。但是，環保署沒有正面回應，僅稱會按租約跟進有關事宜，現階段未有更多資料可以提供。