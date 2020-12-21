新冠肺炎｜1/3受訪者疫下平均增重3.6公斤　一成人報復式外出用餐

新冠肺炎疫情打擊下，社交距離措施多次收緊再鬆綁，改變港人生活習慣。香港防癌會的調查發現，70%受訪者疫情下的生活及運動習慣都改變，33%人最高體重較疫情前平均增加3.6公斤；疫情嚴重時47%人減少運動，當中38%人更零運動。組織提醒市民抗疫時都要勤運動並控制飲食，減低患癌風險。

廖敬賢籲市民抗疫時不忘運動，並健康飲食。（朱海棋攝）

38％疫下零運動

過去一年，防疫措施如「過山車」般變化，香港防癌會今年11月13日至27日進行了抗疫「新常態」下港人飲食及運動習慣轉變與致癌風險」調查，共訪問1,094人，結果顯示分別有68％及67％受訪者因疫情改變運動及飲食習慣。

疫情嚴重時（如今年4至5月或7至8月），47％受訪者減少運動。減少運動的受訪者中，每星期平均只運動0.8日，較疫情前平均每星期運動2日減少60％，當中38％更沒有運動，主因包括爲免受感染減少外出（81％）及缺乏運動地方（45％）。

近半受訪者憂感染 疫情緩和仍不敢運動

至疫情緩和時（如今年10至11月中），53％受訪者回復疫情前的運動習慣，32%受訪者增加運動，然而15％受訪者在疫情緩和時仍減少運動。需要減肥是增加運動的主要原因（50％），其次為運動場所重開（46％），及不知疫情何時再爆發，把握機會運動（43％）。

疫情緩和時仍減少運動的受訪者表示，原因是爲免受感染（44％）或很久沒有做運動，提不起勁（38％）。

飲食方面，64％受訪者增加外賣次數，35％避免外出增加在網上購買食材，主要購買凍肉。75％受訪者表示疫情嚴重時應多留在家，疫情緩和應約朋友見面聚餐/外出用膳。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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男受訪者平均增磅較女士為高

9％受訪者表示在疫情緩和便「報復式」外出用餐，24％受訪者外出用餐進食份量較平常多。超過3成受訪者最高體重較疫情前增加，31％男性平均增4.2公斤；而35％女性則平均增3.6公斤。