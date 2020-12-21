冬至｜疫情下市民在家做冬　街市人頭湧湧　原本擺3圍變9人打邊爐

今日（21日）是冬至正日，惟在新冠肺炎影響下，政府禁止晚市堂食，市民亦不能外遊，大部分市民都選擇在家做冬。 記者今早到九龍城街市視察，發現已有市民開始買餸做冬，不少人手持車仔，滿載而歸。在凜凜寒冬之下，市民大多傾向「打邊爐」過節，火鍋配料店及牛肉店更大排長龍。有市民表示，因應疫情關係，今年冬至由往年的32人家族聚會，改為8、9人的聚餐，市民坦言感到失望，希望疫情能早日結束。

記者今早到九龍城街市視察，發現已有市民開始買餸做冬，不少人手持車仔，滿載而歸。（黃穎津攝）

今日是冬至正日，但在新冠疫情影響下，政府禁止晚市堂食，衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦曾在記者會上多次呼籲市民避免家庭聚會。

記者今日10時到九龍城街市視察，發現街市內人頭湧湧，部份店鋪更大排長龍，如火鍋配料店和牛肉店都有約20至30餘人排隊。

32人聚會告吹 市民坦言感失望

市民謝太表示，今晚會想和家人一同「打邊爐」過節，預計將會有8、9人到場，預算約3,000元，更稱「豬肉都買咗400蚊」。惟謝太亦稱，以往冬至她們一家都會在酒樓「擺三圍枱」，舉行32人家庭聚會，與兄弟姊妹共敍。而今年因疫情關係，她只能與女兒、孫子等親人過節，謝太坦言感到失望。「希望疫情快啲過去囉！我都唔敢有第二啲願望。」謝太嘆道，又表示自己亦相當擔心疫情，到街市買餸時亦「全副武裝」，會佩戴連帽面罩及手套。而謝太亦曾勸說女兒不用特地一同過冬，惟謝太女兒稱「一個星期出一次街都唔畀我嚟」，故最後亦決定在家一同過節。

疫情下經濟不景 市民：無晒心機

市民李太則表示，因疫情關係，加上經濟不景，今年冬至「無晒心機」，會簡單過節。李小姐又稱，過往冬至有時也會到酒樓慶祝，但在疫情之下，「今年點出街啫？6點就收檔」。有別於往年的10餘人家庭聚會，李太今年只準備與一家六口「打邊爐」共渡佳節，預算也會控制在1,000元內。

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