牛頭角道體育館社區檢測中心周三啟用　一文看清19間中心地址

政府今日（21日）宣佈，為了進一步便利市民接受2019冠狀病毒檢測，將在牛頭角道體育館增設一間社區檢測中心，並在周三（23日）開始投入服務。屆時全港將有19間社區檢測中心為市民服務，總檢測量將超過每日2萬次。

牛頭角道體育館將新設一間社區檢測中心，並在周三開始投入服務。屆時全港有19間社區檢測中心為市民服務，包括港島的3間、九龍的6間、新界東5間、新界西5間。

政府指，各區的社區檢測中心自11月15日開放以來，截至12月19日已為超過30.8萬人提供檢測服務，其中514個樣本的檢測結果屬初步陽性（比率為0.17%），有關個案已轉交衞生防護中心覆檢及跟進。

▼全港12月23日將有19間社區檢測中心投入使用▼

新增中心首階段運作3個月

政府指，社區檢測中心為市民提供價格較相宜的自費檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明。有關服務收費上限為240元。政府亦會在有需要時，例如出現較高社區傳播風險的情況下，視乎需要於檢測中心為特定群組、指明人士或其他市民因公共衞生理由進行檢測，屆時會另行作出宣布。新增檢測中心首階段運作三個月，並視乎情況可再延長三個月。

社區檢測中心會提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測服務。服務對象為所有持有效香港身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件（包括香港居民和非香港居民）並且沒有病徵的人士。檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。中心在中午及晚上關閉後會進行深層清潔及消毒。

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

市民可網上預約 檢測後24小時內收到結果

社區檢測中心會提供預約及即場登記服務。市民只需在24小時預約系統提供簡單的個人資料（包括姓名、有效身份證明文件號碼及聯絡電話），揀選檢測地點和時段。中心會優先向已預約市民提供服務。市民前往社區檢測中心前，亦可先致電檢測中心查詢是否尚有預約及即場登記名額。市民參與自費檢測服務後，如結果呈陰性，會在24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。至於檢測結果經衞生署確認為陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。