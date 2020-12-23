李偲嫣夫婦收不到檢測陰性短訊　食衞局認系統故障致800人受影響

正義聯盟發起李偲嫣於上周三（16日）送院後於急症室不治，死後確診新冠肺炎，丈夫謝鋮浚控訴他們在本月10日曾交唾液樣本，惟一直收不到報告。 醫管局今日證實二人檢測呈陰性，外判承辦商向他們發短訊卻不成功。食衞局周二深夜（22日）出稿解釋，衞生署及醫管局自11月底起逐步改善其電腦系統，以便透過電話短訊通知檢測結果呈陰性的人士，但在更改電腦系統過程中，由於相關系統出現技術問題，估計自11月底以來約有800多名市民，情況與李偲嫣夫婦情況一樣，但當中並沒有陽性個案。當局對受影響的市民表示抱歉。

11月底已逐步改善電腦系統

食衞局指，政府透過多種渠道包括公營診所及私家醫生等為巿民提供免費檢測，以作恆常監測並及早偵測確診個案，就上述監測類別作出的檢測，過往一直沿用的做法是檢測結果經衞生署確認為陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療；而檢測結果呈陰性的人士並不會獲得通知。衞生署及醫管局的一般建議指出，如巿民在接受檢測後數天仍未接獲通知，可假設其檢測結果屬陰性。

政府了解市民希望在接受檢測後獲通知結果。為回應公眾訴求，食物及衞生局、衞生署及醫管局自11月底起逐步改善其電腦系統，以便透過電話短訊通知檢測結果呈陰性的人士。在更改電腦系統過程中，由於相關系統出現技術問題，導致部分市民接受檢測後仍未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊。

受影響800多人全部檢測結果陰性

食衞局估計自11月底以來，約有800多名市民（包括7916號及8249號個案，即李偲嫣及其丈夫謝鋮浚）在未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊，當中並沒有陽性個案。在系統修正後，個別市民會收到系統自動發出載有較早前檢測結果的電話短訊。

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局方：繼續完善系統 盡可能48小時內發出結果

食衞局指，現時市民在社區檢測中心接受免費檢測，或透過私家醫生、醫管局指定普通科門診診所、郵政局及港鐵站取得樣本瓶並交回樣本作檢測後，會在檢測完成後收到載有其檢測結果的電話短訊通知。局方會繼續完善系統，盡可能達致於48小時內向接受檢測市民發出電話短訊通知其檢測結果。

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