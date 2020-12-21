李偲嫣丈夫逾十日未知檢測結果　張竹君︰可以當作陰性結果

本港新冠朋炎疫情持續。經民聯梁美芬今日（21日）在立法會上透露，正義聯盟主席李偲嫣丈夫謝鋮浚，於12月10日將樣本送去政府指定診所，惟等候逾十日仍未知檢測結果。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日（21日）記者會上表示，不知道個別個案，惟一般而言可能不同地方交樣本，通知時間會不同，如果一直無通知可以當作陰性結果，現陸續會有短訊（SMS）通知結果。

張竹君指陸續會有短訊通知結果

被問到博愛醫院56歲女死者（個案#7916）的丈夫，於12月10日交樣本檢測，惟至今逾十日仍未收到報告。張竹君回應指，不知道個別個案，惟一般而言可能不同地方交樣本，通知時間會不同，如果一直無通知可以當作陰性結果，現陸續會有短訊（SMS）通知結果，視乎有關樣本收集是交由哪裡化驗，「一般如果係確診個案我哋一定會知。」

博思醫學被指沒有報告病人肺花

另外，旺角的博思醫學診斷中心兩名員工確診，有報道指其中一人為孕婦，並指確診客人在該中心檢查時，負責醫生已發現其肺部有異樣，惟該中心沒有任何通報機制。張竹君表示，一般而言，如照到求診者肺部照到有花，不需要通報衞生防護中心，「肺部花都有好多種情況，都要睇臨床判斷。」惟通報並非靠臨床判斷通報，而是需要化驗結果，指新冠肺炎的臨床表徵太過普遍。

就檢疫中心輪候問題，張竹君指排隊人龍已清，承諾24小送緊密接觸者，不過現時未知幾多人在等候，強調「等緊都好快送到入去。」

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