李偲嫣及丈夫樣本送指定診所　10日未有報告　梁美芬促政府問責

立法會財務委員會今日(21日) 審議涉款64億元的第四輪防疫抗疫基金。會上多名建制派立法會議員批評政府抗疫不力，其中經民聯梁美芬更「突襲」宫員，狠批政府抗疫工作失效，她引述正義聯盟主席李偲嫣丈夫謝鋮浚指，夫婦二人12月10日，將樣本送去政府指定診所———元朗容鳳書健康院，惟等候逾十日仍未有檢測結果，認為政府責無旁貸，要有人問責。 建制派何君堯斥政府胡亂派錢，「搞到神憎鬼厭」，認為要進行全民強制檢測才可治本。

李偲嫣夫婦12月10日提交檢測樣本，惟等候逾十日仍未有檢測結果報告。（梁美芬提供）

梁美芬稱，上周三離世的李偲嫣，以及其仍在接受隔離的丈夫謝鋮浚早在12月10日將檢測樣本送去元朗容鳳書健康院，但至今逾十日仍未有檢測結果，令李偲嫣以為自己未有感染，梁美芬表明會追查事件。

她又指，近日爆出有緊密接觸者在家等待檢疫期間離世的悲劇，是因政府部門不作為、各部門互相推搪所造成，政府抗疫工作失誤，「派多少錢都沒有用」，須有人問責及道歉。

食物及衞生局副局長徐德義說，對有一名女士等候送檢疫中心期間身故感到難過。他指，上周兩個屋苑有大量人士要送往檢疫中心，令當局工作量突然上升，衞生署在動員上有少許困難，現時已處理好，每宗個案除特別情況外，希望在24小時內送往檢疫中心。

何君堯：政府倒錢落坑渠 促全民強制檢測

何君堯說，長期派錢不是辦法，認為政府要有智慧地派錢，「宜家你地係亂咁倒錢落坑渠，搞到神憎鬼厭」，令無法取得資助的人不滿政府，取得資助的市民又認為政府派得不夠。他批評，政府「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，質疑政府為何不進行全民強制檢測，盡快清零。

實政圓桌田北辰關注，政府訂購的新冠肺炎疫苗，對變種病毒是否仍有效用。徐德義表示，英國當局不認為病毒變異會影響疫苗效用，但現時仍需更多專家提供意見。