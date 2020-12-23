新冠肺炎｜患者檢測後等10日未獲治療　人員接走家屬始揭發未送院

本港新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局昨晚（22日）透露，由於相關電腦系統出現技術問題，由11月底來約有800多名市民未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊。 有市民今日（23日）「烽煙」電台節目，透露其一名男親戚於政府檢測中心驗毒後5日仍未收到結果，遂自掏荷包再做檢測，翌日獲通知證實確診，但依然未被送院，直至5日後有政府人員上門接走其家人送往檢疫中心時，始揭發男親人未獲送院，即他由首次檢測至送往治療期間至少10日。

有市民報稱，其親戚在首次檢測後10日始送亞博治療。（資料圖片）

市民何小姐今日「烽煙」港台節目《千禧年代》，她指其一名男親戚所屬公司早前有4人確診，親戚於是接受政府檢測，惟5日後仍未收到任何通知，親戚之後再付款240元到社區檢測中心化驗，翌日已獲告知證實確診，職員着其留家切勿外出。

政府人員感驚訝表示：吓，點解你仲喺屋企

何小姐引述其親戚表示，曾致電政府查詢依然無消息，這名已確診的男親戚與3名家人一直待在家中5日，直至有政府人員上門接走被列為密切接觸者的家人時，較確診者的安排更早，終於揭發男親戚一直未送院治理，人員感驚訝表示：「吓，點解你仲喺屋企。」

據知，該名確診患者首次留樣本後，曾多次向衞生署查問無果，之後到社區檢測中心檢驗。患者之後被送往亞博博覽館觀察，其後證實身體有抗體，現時已獲安排回家，惟家人仍在檢疫中心。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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如果陰性就唔通知係不妥當不穩陣 如果我有事全家中晒喇

另一名烽煙聽眾張先生現正於竹篙灣檢疫中心的隔離人士，他質疑政府是否為了節省資源而不向陰性結果檢測者發通知，認為不論檢測結果如何，都應一律發布結果，「如果陰性就唔通知係不妥當不穩陣」。張又表示，當日獲通知要入住竹篙灣後，等待了4日才獲安排，批評「如果我有事全家中晒喇」。

至今都無覆我，究竟係跌咗定唔見咗樣本？

沙田乙明邨明恩樓住戶李女士就指，政府本月15日要求住戶強制檢測，但至17日才收樽，她之後一直等待結果，「等訊息好忐忑不安，要令人安心唔好白等，至今都無覆我，究竟係跌咗定唔見咗？」，認要無論結果如何都應作出通知。市民李先生亦指，協助太太向政府交還樣本包後7天才獲通知結果，但私人機構檢測只需3日就有短訊通知，認為沒有統一標準令人難以適從。