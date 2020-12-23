新冠肺炎．12.23｜增53宗創近月新低　林鄭改口接種疫苗有得揀

新冠肺炎疫情嚴峻，衞生署今日（23日）公布，新增53宗確診個案，當中6宗屬輸入個案，餘下47宗本地個案中。另有逾40宗初步確診個案，數字屬近期低位。 因應新個案，藍田平田邨平誠樓需要檢測，將軍澳康盛花園第4座因大有三戶共五人染疫，會獲派樣本樽。 而公共化驗所進行基因分析，其中2個涉英國留學生的樣本，與英國變種病毒相似，其中一人已康復出院。 另外，政務司長張建宗昨日亦率領食物及衛生局長陳肇始、公務員事務局長聶德權官員和部分專家顧問到深圳，與國家衛健委官員會面，即日返港。 特首林鄭月娥下午6時將見記者，交代引入新冠病毒疫苗最新進展。

確診食肆｜新增19間餐廳有患者到訪 太古坊COVA、三軍會會所上榜

【00:38】本港新冠肺炎疫情持續，截至周三（23日）新增53宗確診個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增19間食肆曾有患者到訪。當中有患者曾到訪三軍會會所，該處為私人會所有多種娛樂設施，普通會員會費須20萬元。

另外，著名甜品店COVA位於太古坊德宏大廈的分店，亦有確診者足跡。香港大學校園有患者在發病後到訪。

確診大廈｜新增住址總覽 碧華花園將軍澳中心5座上榜

12月24日【00:21】第四波疫情持續嚴峻，本港多區出現疫廈。周三（23日）再新增53宗確診個案，衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，有5幢大廈有超過2宗個案。另外九龍城豪宅碧華花園、將軍澳中心5座都有出現新確診個案 ;而馬頭圍邨芙蓉樓、大圍景田苑文心閣、葵盛東邨盛家樓，近3天累計合共3宗個案。

12月9日由印度新德里返港的兩男一女確診，他們此前在住尖沙咀重慶大廈內的三角洲酒店。

新冠肺炎疫苗｜首批明年1月抵港可供注射 9大疑問專家逐一解答

【23:25】政府今日（23日）公布接種疫苗安排，並由專家組解說疫苗接種、副作用等。政府落落提供3款疫苗，市民可因應提供時間及場所，決定是否接種，特首特鄭月娥稱代表市民有得揀。市民可否打齊三種？誰人可優先接種、孕婦及兒童又如何？本文總結9個疑問，由政府專家逐一解答。

新冠肺炎｜還原「點解你個仔仲喺屋企？」事件 患者家人三大控訴

【22:52】本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府屢遭詬病延誤送院治療或隔離，有市民今日（23日）致電電台「烽煙」節目抱不平，指親友首次檢測後多天仍沒有收到任何結果，第二次檢測證實確診後，卻遲遲未送院治療，直至政府人員接觸患者家人，始揭發病人原來一直在家等候多日。

《香港01》成功聯絡患者一家，還原事件。原來患者在本月11日已有病徵，同日已呈交樣本化驗，惟一直沒有收到陽性結果，患者在兩日後到社區檢測中心檢驗後，結果呈陽性，獲告知確診，但衞生署一直再無行動。患者家人先後兩日追問送院及隔離安排，竟獲回覆「點解你個仔仲喺屋企」、「乜你仲有屋企人？咁你當我冇打過呢個電話。」

患者一家就事件提出三大控訴，為何患者首次檢測後沒有報告、為何確診後未有即時將他送院、以及為何訊息混亂，要求政府一一解答。

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【21:40】衞生署公布，由明日（24日）開始，所有於香港國際機場抵港的人士，於衞生署在機場內的臨時樣本採集中心由專人採集「咽喉和鼻腔合併拭子樣本」後，有關樣本將由檢測承辦商在其設於機場的化驗所，以反轉錄聚合酶連鎖反應（RT-PCR）進行2019冠狀病毒核酸檢測。相關RT-PCR測試的檢測時間較短，預料新安排會縮減旅客等候檢測結果的時間。

新冠肺炎｜房屋署2名外判員工確診 3名的士司機強制檢測揭中招

【20:10】房屋署公布兩名屋邨外判員工確診。

其中一名為麗瑤邨的外判保安員，她現正在醫院接受治療。該名保安員一般負責夜班工作，以及駐守華瑤樓地下大堂的保安櫃檯及保安控制室，她最近一次上班為本周一（21日），她於同日獲衞生防護中心通知確診。她並非麗瑤邨的租戶，華瑤樓的公用地方及麗瑤邨的屋邨管理處已遵照衞生防護中心指引，進行全面清潔和消毒。

另一為葵盛東邨的外判清潔工人，她亦是葵盛東邨盛家樓的租戶。署方表示，早前葵盛東邨一名外判保安員確診後，房屋署立即安排全邨所有保安員、清潔工人及屋邨管理處人員進行檢測，該名清潔工人在有關檢測中確診。該名清潔工人負責盛家樓的垃圾收集工作，她最近一次上班日期為上周五（18日），今日獲衞生防護中心通知確診。

【20:00】運輸署為的士司機而設的一次性強制檢測計劃於昨日完成，署方表示，共有46,118名的士司機於專屬檢測中心完成檢測，其中三個檢測結果經衞生署確認為陽性，衞生署已按既定程序致電通知有關的士司機，並作適當跟進。

運輸署提醒，如的士司機於聖誕節（25日）至明年1月23日期間駕駛的士，必須保存檢測報告或載有檢測結果的電話短訊或電郵通知，供執法人員查核。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處5,000元定額罰款，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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相關新聞：新冠肺炎疫苗｜行會通過准緊急注射疫苗 林鄭月娥︰市民有得揀

【18:57】有記者問港人會否成為疫苗的白老鼠，許樹昌回應稱，疫苗已通過3期測試，測試期雖然壓縮，由10至15年壓縮至1.5年，但均屬大規模測試，有對照測試。歐美民眾亦都在接種，所以不能稱港人為白老鼠。

【18:41】政府專家顧問許樹昌講解疫苗，指市民接種疫苗後，須接受監察約半小時後才可離開，亦會預備腎上腺素為有副作用接種者使用。

【18:27】陳肇始指，政府將於今日稍後時間刊憲，修改599C章及599E章，賦權食衛局長指明檢疫期，視乎病毒蔓延模式及嚴重程度，指明延長檢疫期。英國抵港人士明天起須在指定酒店檢疫期21天。

新冠肺炎｜林鄭承認政府防疫工作不足 斥3種市民不負責任

【18:20】另一市民非常關心的問題，就是是否能選擇接種哪種疫苗。林鄭表示，市民亦非沒有選擇。「今次是政府接種計劃，政府要按組群，環境，接時間睇用邊款。今次同一時間，不會有多於一種疫苗供選擇。市民入接種中心時，會知道當日該中心接種的屬哪一款疫苗，如透過選擇接種時間和地點，從而揀選接受哪一款疫苗。」

「可以揀另一個時間、另一個環境先接種。係有得揀，不過唔係任何時間任何地點都有得揀。」林鄭表示。

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【18:17】就市民擔心接種疫苗有嚴重不良反應，可向當局尋求支援，法律上可追究。政府計劃成立保障基金，一旦出現嚴重不良反應，專家評估由疫苗引起，由基金向相關市民提供經濟支援。

【18:06】特區政府已成功採購三間不同技術平台，總共2250萬劑疫苗。未來將尋找第四款疫苗，希望足夠香港人口兩倍使用。



林稱又稱，將修訂599K章緊急使用疫苗，以購入疫苗緊急之用，規例有效1年，至明年12月31日止。將為疫苗緊急使用立法，規例生效權為一年，至2021年12月23日。規例賦權食衞局在緊急情況下，可批准指明用途，限政府要求推行的接種計劃。期間須參考顧問專家委員會、香港以外藥物管理機構做法

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相關新聞：新冠肺炎│行會修訂強制檢疫 英國抵港人士平安夜起須留酒店21日

【18:02】林鄭：行會通過為疫苗緊急立法、回港隔離不多於28天。

【17:57】特首林鄭月娥今日傍晚將率令眾高官會見傳媒，預料會宣布為新冠疫苗注射緊急立法，並延長強制檢疫期，由目前最多21天，增至最長28天，為防止英國變種病毒入侵本港，賦權食物及衛生局局長做好彈性安排。

一起與林鄭出席記者會的高官包括公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、衛生署署長陳漢儀等。

林鄭月娥促市民在聖誕新年期間留家過節。（梁鵬威攝）

【17:46】食物及衞生局常任秘書長陳松青、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉教授、香港中文大學何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌教授、香港社會醫學學院院長曾浩輝醫生，以及衞生署助理署長陳凌峯，將行政長官記者會完結後，講解有關新冠疫苗技術事宜。

星島新聞集團要求員工新年起 每月放四天無薪假期 為期三個月

【17:15】星島新聞集團今日（23日）發出內部員工信，指香港的新冠肺炎疫情越趨嚴峻，近一年來重創本港經濟及各行各業，對媒體行業的打擊極大，管理層估計經濟環境短期內難以改善，故決定由2021年1月1日起，每位員工每月放四天無薪假期，為期三個月。

星島新聞集團發言人回覆查詢指，受影響員工逾900人，目前未有裁員計劃。

【17:13】張竹君指，兩宗確診者樣本與英國變種病毒相似個案，患者分別為17歲及14歲男學生，都由英國倫敦返港。雖然近日確診數字略為下降，但無源頭個案數字仍多，佔本地感染個案近一半，比例仍不低，有關情況可能牽發一些群組爆發。

【17:05】劉家獻續指，今日一名竹篙灣檢疫人士，乘救護車前往北大嶼山急診室求診期間自行離開。事主12月22日於檢疫中心檢測呈陰性，並非確診者。當時事主看醫生後，評估適合可回去檢疫中心，但就自行離開，醫管局已通知衞生防護中心及警方跟進。他強調，市民無論正檢疫或隔離，自行離開都是不負責任。醫管局已提醒醫院部門主管加強保安，已找衛生署協助。但他稱，醫院始終是一個治療地方，很難24小時看管患者，靠市民合作，呼籲各位配合醫務人員的指示和安排。

至於聖誕長假期將至，劉指，11間普通科門診會照常開放，有需要市民可拿樣本包及交樣本樽，市民可上網留意資訊。

劉家獻指，有3名末期紓緩治療病房病人檢測初步陽性，會調查是否與恩恤探訪有關。（張浩維攝）

【16:50】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早 9時，在過去24小時醫管局系統呈報62宗個案，有117名病人康復出院，1026人仍然留醫。留醫患者中，65人危殆、60人嚴重、901人病況穩定。負壓病床數目是1241張，使用率70%；負壓病房數目 681間，使用率76%。

報告事項︰

聯合醫院1名91歲女病人初步確診，患者12月1日因末期病患入外科病房，12月9日轉到紓緩治療病房，12月21日出院。12月22日，社康護士上門探訪，發現患者輕微氣促，到聯合醫院急診室治療，檢測結果呈初步陽性。院方正進行病房追蹤，安排病人測試，發現另外2名同病格71歲、84歲病人，測試屬初步陽性。由於涉事護士短時間沒有戴口罩，需檢疫觀察，個案亦有13名密切接觸者，其中9人正留醫。病房職員已做檢測，亦已採集環境樣本測試，暫時都是陰性。

劉指，由於幾位病人都沒有接觸，並非同病格，都是住末期紓緩治療病房，獲恩恤准許家人探訪。醫院和衞生防護中心調查期間，會暫時停恩恤探訪，以了解看是否與探訪有關。病房會徹底消毒。

新冠肺炎｜聯合醫院同病格3病人初步確診 或與恩恤探訪有關

今日新增53宗個案，6宗輸入47宗本地，無源頭個案佔20宗。（張浩維攝）

新冠肺炎｜平田邨平誠樓5單位共8人確診 住戶須強制檢測

新冠肺炎｜今新增53個案 兩留學生病毒樣本 與英國變種病毒吻合

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示:

截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增53宗確診，個案編號：8302至8354，涉及28男25 女。新個案中，輸入個案佔6宗，本地個案為47宗，其中臨時檢測中心找到23宗。本地個案中，無源頭個案為20宗，其他關連個案為27宗。

張竹君指，公共化驗所正進行病毒基因分析，特別為11個樣本分析後，有兩個案與英國變種病毒相似。兩宗個案均涉及留學生，病人編號#7077個案，12月7日乘CX252回港，確診後正留醫；病人編號#7631個案，12月13日乘 VS206回港，病人已康復，已經出院。兩名患者中，#7631單獨回港，#7077則有3朋友一同回港，已列為密切接觸者，已通知相關人士繼續隔離檢疫。

新冠肺炎｜東華何玉清男院友染疫亡 屬跳舞群組 累計133人離世

【15:12】一名有長期病患的77歲男病人（個案編號：6691）於12月3日因發燒，由檢疫中心送到博愛醫院隔離病房，其後確診2019冠狀病毒病，病人被轉送到屯門醫院隔離病房繼續接受治療，之後情況持續惡化，延至今日下午十二時四十三分離世。

男病人屬跳舞群組，本港累計133人染疫死亡。

新冠肺炎｜西區41歲巡邏小隊男警初確診 兩日內第二宗

【14:30】一名駐守西區分區軍裝巡邏小隊的41歲男警員初步確診感染新型冠狀病毒。他的家人於12月10日感到不適，並自行往醫院求醫，經測試後於12月11日得知對2019冠狀病毒病呈陽性反應。該名警員被列為密切接觸者，並被送往檢疫中心進行隔離。其後，該名警員於檢疫中心進行初步測試，於昨晚（12月22日）發現同樣對新型冠狀病毒病呈陽性反應。該名警員於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，並沒有與公眾接觸。他最後一日上班日為12月11日。

【13:06】消息指，行政會議今日緊急開會，就新冠肺炎疫苗注射緊急立法，以及審議英國抵港人士檢疫期延長至21日，並於指定檢疫酒店檢疫的修例建議。據悉行會通過緊急立法使用新冠疫苗，並修例將檢疫期最長延至28日。

新冠肺炎｜檢疫女子不適送北大嶼山醫院 擬回竹篙灣時失蹤

【12:43】據了解，一名在竹篙灣檢疫中心接受隔離的25歲女子，今早報稱不適，被送到北大嶼山醫院，醫生評估後可將她送回竹篙灣，但她之後突然失至蹤影。消息稱她曾接受測試，結果呈陰性，但未知該測試留樣本的日期，她暫時並非確診病人。

【12:12】本港新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局昨晚（22日）透露，由於相關電腦系統出現技術問題，由11月底來約有800多名市民未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊。



有市民今日（23日）「烽煙」電台節目，透露其一名男親戚於政府檢測中心驗毒後5日仍未收到結果，遂自掏荷包再做檢測，翌日獲通知證實確診，但依然未被送院，直至5日後有政府人員上門接走其家人送往檢疫中心時，始揭發男親人未獲送院，即他由首次檢測至送往治療期間至少10日。

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【11:49】消息透露，今日新增大概50宗確診個案，創一個月新低。

【11:40】新冠肺炎疫情近一年，香港爆發第4波疫情至今未受控。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目表示，政府應檢討指揮系統是否出問題，「如果有官員有嚴重抗疫疲勞，畀佢抖下」，指作指揮的官員能力要強，亦要夠高級，「愈高級愈好」。

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【11:30】英國出現變種新冠病毒，多個城市採取更嚴格的防疫措施。現於英國利物浦的觀塘區議員畢東尼今(23日)接受商台《晴朗的一天出發》時表示，英國現時只有小部分人搶廁紙等日常用品物資，反而多購聖誕用品，現時物資供應正常。

他又指，英國政府本說可有5日的聚會現減至1日，「買咗火雞唔知點算」，而部分人相信亦是想念家人，才會在防控級別提升至第4級（Tier 4）封城時立即離開。他又認為，香港政府應公布封關時間表，讓在英港人能更早準備回港行程。

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▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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確診食肆商場｜北角十二味等17食肆上榜 一巴打曾到高登電腦中心

【02:25】新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（22日）公布新增63宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者最新行蹤，再多17間食肆上榜，包括3間明星海鮮酒家集團旗下的食肆、Mikiki商場的Mos Burger、以及北角和富道十二味。

另外，一名32歲「巴打」發病後曾到深水埗高登電腦中心，也有人曾到訪培正道駕駛考試中心、米埔自然保護區訪客中心及大埔舊墟公立學校。

新冠肺炎｜駐守牛頭角男警初步確診 其家人周一送院檢測呈陽性

【01:11】再有警員確診。警方凌晨公布，一名駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員初步確診2019冠狀病毒病。他的家人於周一（21日）感到不適，並由救護車送往醫院，經初步測試後於周二（22日）得知呈陽性反應。其後該名警員亦於昨日被送往醫院進行初步測試，發現同樣呈陽性反應。該名警員於過去十四日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間有配戴口罩，他最後一日上班日為本周一。

確診大廈｜新增住址總覽 3幢大廈日增2宗 玉蓮臺14日內累計9宗

【00:57】第四波疫情持續嚴峻，本港多區出現疫廈。周二（22日）再新增63宗確診個案，衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，有三幢大廈有2宗確診個案，包括牛頭角花園大廈玉蓮、將軍澳廣明苑廣寧閣、葵青長亨邨亨俊樓。其中須派樣本樽的花園大廈玉蓮臺，十四日內名單上累計已有9宗個案。部分居民須強制檢測的東頭(二)邨再增1宗，累計11宗。另外，之前已有確診者紀錄的大廈，元朗大型豪宅Grand YOHO 5 座再上榜。

李偲嫣夫婦收不到檢測陰性短訊 食衞局認系統故障致800人受影響

【00:00】食物及衞生局就正義聯盟發起人、上周三死亡的李偲嫣、及夫丈謝鋮浚未有收到陰性檢測報告解釋，發言人表示，為回應公眾訴求，食衞局、衞生署及醫管局自11月底起逐步改善其電腦系統，以便透過電話短訊通知檢測結果呈陰性的人士，但在更改電腦系統過程中，由於相關系統出現技術問題，導致部分市民接受檢測後仍未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊，估計自11月底以來，約有800多名市民（包括7916號李偲嫣及8249號謝鋮浚）在未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊，當中並沒有陽性個案。

昨日總覽：新冠肺炎・12.22｜食衞局：李偲嫣等800人因系統故障未收檢測結果新冠肺炎｜李偲嫣謝鋮浚早前檢測呈陰性 醫管局：SMS通知不成功新冠肺炎｜增63宗確診創一個月新低 平田邨平誠樓5單位爆疫晚市禁堂食壓低確診宗數 疫情現曙光？專家指聖誕節十分關鍵

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