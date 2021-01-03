移居英國｜港媽花4年耗7萬移加不順　為陪女讀書攜百萬轉BNO移英

去年7月1日《港區國安法》立法，英國政府隨即宣布放寬英國國民（海外）護照（BNO）入籍申請，一女之母的陳小姐苦候加拿大移民申請約4年，耗費7萬。她和移民顧問拉鋸多時，手續不太順利，結果獲批了卻轉投移民英國。她稱，以BNO移民英國的成功率較高，需要再花的時間和金錢較少。 陳小姐指，移民是為了讓女兒接受更好的教育。一旦申請批出，陳小姐未必等到學年結束，就會獨個兒帶正就讀小學三年級的女兒先前往英國安頓，當「太空人」的丈夫其後會合她們。一個女人帶着小朋友到異地，她指最擔憂的是水喉損壞，WiFi失靈和生病。 （系列之一）持有BNO的港人於本月31日起可與家人申請簽證居留英國並入籍，經「5+1」方案，申請人居英5年後申請居留權，再住滿1年可申請成為英國公民，計劃容許其帶同受養人赴英。

陳小姐不想女兒在填鴨式教育下受壓逼，身為家庭主婦的她陪女兒讀書，「我睇住佢覺得好辛苦」，雙雙感受壓力。（受訪者提供）

陳小姐早在2014年已有移民想法，她見女兒讀幼稚園已承受沉重的學業壓力，冀移民讓她在外國讀書。當時申請各國投資移民和技術移民困難，她的家人居於澳洲，但她達不到條件移民，移民英國則費用高昂，她稱：「諗都唔敢諗，想都唔敢想」。

她先後經三名顧問辦理加拿大移民申請，斷斷續續花了4年，耗上7萬，然而與移民顧問洽談不順利，令她一度氣餒，打算「等埋7月申請結果就唔搞」。

苦苦等待現新希望 BNO移民接近零成本

英國宣布放寬BNO政策公布一星期後，顧問致電通知陳小姐加拿大批出提名申請，她掙扎一輪後選擇放棄。陳小姐指，移民不外乎考慮成功率、所需時間和金錢，繼續辦理移民加拿大還要多20萬港元，需時18個月。另一邊廂，她形容使用英國BNO移民卻幾乎沒有條件，只需支付簽證和醫療費用，英國更和本港教育制度相近。

陳小姐將於本月入紙申請移民，打算3、4月離港赴英，女兒或未能在港完成下學期。現時本港學校停止面授課堂，就讀私校的女兒仍需網上學習，她預料按照現時疫情，新年假後的復課機會低，躊躇是否要安排女兒提早退學，以節省學費，女兒卻想繼續上課。

陳小姐打算先帶同女兒去英國搵屋搵學校安頓，期望任職工程師的丈夫獲公司調派負責英國項目。但其工作地區言之尚早，她初步計劃去倫敦南面的薩頓。（AP）

年輕留學曾發誓不移民 現時不想女兒讀書受苦

曾在澳洲留學的陳小姐憶述，年輕時覺得當地生活寧靜沉悶，回港後不想再走，甚至發誓不會移民。隨着年紀漸長，陳小姐有感香港的生活壓力令人透不過氣，海外公幹時亦羨慕外國教育不為了考試，而是為了興趣。她說，女兒想法天馬行空，但在作文發揮創意被學校評為錯誤，「唔跟嗰個方式作答就唔及格、低分」。她不想女兒在填鴨式教育下受壓逼，身為家庭主婦的她陪女兒讀書，「我睇住佢覺得好辛苦」，雙雙感受壓力。

陳小姐亦曾計劃，在女兒升中學前才送其去外國讀書，惟近年在香港生活疲累，經BNO申請入籍的18歲以下子女可免費接受公立學校教育，他們乾脆決定移民較為划算，初步考慮為學校而選擇居於倫敦南面的薩頓，已準備了約70至100萬資金。至於移民的主角，陳小姐的女兒就抱著旅行心態期待移民，只是捨不得親人，並沒有什麼太大包袱。

至於移民的主角，陳小姐的女兒就抱著旅行心態期待移民，只是捨不得親人，並沒有什麼太大包袱。（受訪者提供）

兩夫婦「前後腳」離港 一個女人帶女兒移民

陳小姐的媽媽在澳洲照顧患病的弟弟，澳籍妹妹和爸爸仍在港，未來一家五口將分隔三地。而出發去英國的也只有陳小姐和女兒，若當局設「太空人計劃」容許父或母留港，丈夫可能遲兩年遷英。兩夫婦「前後腳」離港，確保維持到經濟開支，「（如果）可以梗係想一齊走，最重要就係有小朋友，經濟唔穩定，係咪一定搵到嘢做？唔一定。」

陳小姐和丈夫有共識，由她做先頭部隊安頓英國居所和安排女兒入學，任職工程師的丈夫嘗試爭取公司調派他負責英國項目。未到過英國的陳小姐一個女人帶女兒移民，最擔心要一人解決日常生活上瑣事，例如水喉損壞、Wifi失靈和生病。

英國現時疫情嚴峻，她表明會接種新冠疫苗才起行。她感嘆移民是一件複雜的事，不是想像中簡單，也視乎運氣。

移民顧問公司英君集團的首席移民顧問文偉成表示，港人申請BNO入籍，其18歲以下的子女可於公立學校接受免費教育，而讀私立學校則要自付學費。他認為英國政府不大機會實行「太空人計劃」，他持保守態度，待當局公布細節。

日前英國政府網站更新有關詳情，容許「太空人計劃」，申請人和家人可不同時間前往英國，但較遲赴英者須另外申請居留許可，以及符合居滿5年的要求。