申請良民證｜警務處預約系統30日全爆滿　移民專家︰暑假起大塞車

港人辦理移民或到外國升學，都需要申請俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」，由警務處收費簽發。因為疫情，警務處規定所有申請人均須經網上系統或電話預約，可選時段涵蓋未來30天日期，惟記者三日連續測試，均顯示預約滿額，無法登記。 有移民顧問表示，自暑假起已收到學生反映預約申請「良民證」有阻滯，至8月中更是「大塞車」，影響到英國升學安排。另有專家表示，本港去年反修例起出現移民潮，今年中實施國安法後移民潮再升溫，惟受疫情影響，新安排下只能有限度預約，料已積壓不少申請。 警方回覆查詢指，現時每日名額為130個，鑒於近日出現30天爆滿，已抽調人手增加處理數量。

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記者三日連續測試都顯示「額滿」

簽發「良民證」是由香港警務處提供的收費服務，申請人必須親身前往警察總部辦理手續。因為疫情，警務處規定，所有申請人均須經網上系統或自動電話查詢系統預約，不設即場申請，可選時段涵蓋未來30天日期。據網頁介紹，如預約配額已滿，第31天的配額會於每日午夜後始開放予公眾預約。

不過，記者連續三日在早、午、晚，嘗試透過網上及電話申請，在輸入個人資料後，包括出生年月、身份證6位數字、聯絡方法，系統進入下一個步驟時，卻顯示「目前所有可供預約的時段已滿，請稍候再試。」

「良民證」預約無期 影響升學及實習

英識教育顧問張曉雯表示，在暑假放榜期間，已收到個案反映預約申請「良民證」有阻滯，至8月中更是「大塞車」，一度顯示未來三個月都無預約名額。

張曉雯表示，在英國升讀醫科、物理治療、職業治療、衛生科學等，須向學校提交「良民證」，或至少提供到正在申請「良民證」的證明，否則不會批出學位，幸與英國學校溝通後，理解受疫情影響，酌情允許學生後補。

張曉雯提醒，以往「良民證」申請處理需時數星期，仍未計寄送到英國需時，預約無期或會影響實習機會。

申請移民歐洲國家均需提供良民證

胡康邦移民顧問創辦人胡康邦表示，港人移民是大勢所趨，他近期舉辦了三次網上簡介會，均有逾400人參與，亦留意多了人為簽證排隊做體檢。亦留意多了人為簽證排隊做體檢。他提醒，所有西方歐洲國家審批移民申請，都要求提供「良民證」，通常如有被判囚12個月以上的刑事紀錄都會被拒；若是輕微刑事罪行，判社會服務令等，視乎案情有求情空間，以往有成功個案。

料有限度預約積壓申請

環凱移民顧問有限公司董事張家禧分析，本港自去年反修例事件開始移民熱潮，申請至今差不多到獲領事館發通知須提供「良民證」的階段；而國安法實施之後移民潮再升溫，惟受疫情影響，不准臨場排隊，並曾暫停辦理服務，料積壓不少申請。他形容要搶到名額很難，有需要市民只能「盡力試、每日一朝早努力入系統」。

據他經驗，不少證明文件都需在指定期限內提交，惟全球受疫情影響，不止是香港，即使是領事館亦不時暫停辦公，故只要有解釋都會接受延期提交，以往完成移民申請審批需時約一年，受疫情拖累需多數月時間。

警方︰已抽調人手處理

警方回覆查詢指，現時每日名額為130個，鑒於近日出現30天預約爆滿情況，已抽調人手增加處理數量。警方呼籲，如申請人未能如期到本處辦理手續，可更改或取消預約，讓其他人士使用相關時段。另外由於疫情持續，為控制人流，未經預約的申請將不受處理。

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