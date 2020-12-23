新冠肺炎｜平田邨平誠樓5單位共8人確診　住戶須強制檢測

本港第四波新冠肺炎疫情持續，今天（23日）新增53宗確診個案，當中有47宗屬本地個案，有20宗源頭不明。住宅大廈再有新增個案，藍田平田邨平誠樓增至8人確診，涉及5個單位，須要強制檢測。住户不知確診單位，人心惶惶，有居民近日檢測完又檢測。 將軍澳康盛花園4座再多一個單位錄得個案，累計5人確診，來自3個單位，衞生署會向住戶派發樣本瓶。

藍田平田邨平誠樓增至5個單位染疫，共8人確診。（資料圖片／黃桂桂攝）

平誠樓兩個中招單位同號數

藍田平田邨平誠樓至今共8人確診，涉及5個單位，另外有數個相關單位的緊密接觸者初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天會出強制檢測公告，並提醒居民要檢測。她指平誠樓5個有患者單位都位於不同樓層，其中兩個單位同號數，相距10層。

康盛花園第4座三戶5人確診

至於將軍澳康盛花園第4座，再多一個單位錄得個案，累計有5宗個案，來自3個單位，其中一名確診住戶，為東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍的工作人員，另有兩個單位感染源頭不明。張竹君指，3個染疫單位之中，有2個單位同一層，住戶認識對方，但不相熟，大知道大家。另一個單位則相隔10多層，和上述其中一個單位座向相同，當局會安排向居民派發樣本瓶。

張竹君表示，確診個案數字稍低，但源頭不明個案的比例不低，佔了接近一半，無論有否源頭的個案，也可牽發一些群組爆發。她又說，源頭不明個案遍布港九新界，包括退休人士、家庭主婦，清潔工人，水吧員工、燒味廚師，外傭和花王。

平誠樓居民：不許子女外出

政府今午在平田邨設置流動檢測站，傍晚6時左右，約有10多人冒雨排隊等候檢測。在平誠樓居住的曾太表示，十分擔心會染疫，已多加清潔住所，又不許子女外出。她又指，不清楚是否樓上樓下的單位「中招」，亦不知傳播途徑，批評政府未有公開相關資料，令居民被「蒙在鼓裏」，住户人心惶惶。

政府今日宣布平誠樓須強制檢測，曾太指外界流傳在流動檢測站採樣，一周都未能有結果，她為求盡快取得報告求安心，今午已與家人到油塘的社區檢測中心進行病毒檢測。

曾太又透露，大廈爆疫後，公司已不許她上班，暫時要停薪14日，擔心若大廈繼續出現確診個案，甚至要隔離時，停薪期將無限期延長，慨嘆已「手停口停」，生計大受打擊，促請政府提供援助。

居民指洗手間聞到異味

另一名居民何太亦指擔心大廈爆疫，「唔出嚟囉」，她已數天未有外出。對於平誠樓居民要強制檢測，她表示周一已做過檢測，今午再在流動檢測站做，「個個都話要做咪做囉。」她又指未曾在單位洗手間聞到異味，但仍會勤加清潔家居防疫。早前已有數幢疫廈居民被送到隔離營，「咁就驚喇」，擔心在隔離營會失去自由。

高層住户陳小姐則指，全港已有多幢大廈爆疫，「都冇得擔心」，只能靠保持個人清潔、衞生防疫，並減少聚餐，其丈夫已準備了2個月的糧食，以減少外出。她表示為向公司提交檢測結果，日前已到油塘社區檢測中心進行檢測，今日為配合政府強制檢測措施，已再做一次。