新冠肺炎｜林鄭承認政府防疫工作不足　斥3種市民不負責任

本港第四波新冠肺炎疫情持續爆發，行政長官林鄭月娥今日（23日）率領多名官員開記者會，交代有關疫苗注射計劃及防疫最新安排。被問到政務司司長張建宗昨日率官員北上深圳與內地衛健委會面一事時，林鄭強調會面並非接中央指示，只是兩地交流意見。 至於有否被要求交出「清零」路線圖及通關時間表等？她形容中央及她本人關注疫情，承認政府在防疫政策執行上可做得更小心及仔細，惟她認為政府有責任時，市民亦有責任，呼籲港人在聖誕及新年假期留家過節，減少聚會。

行政長官林鄭月娥今日（23日）率領多名官員開記者會，交代有關疫苗注射計劃及防疫最新安排。(梁鵬威攝)

無答農曆新年是否可通關

政務司司長張建宗昨日（22日）率領食物及衛生局長陳肇始、公務員事務局長聶德權官員和部分專家顧問到深圳，參加兩地的疫情專題交流會。

林鄭月娥在今日記者會上被問到昨日會面情況，包括中央是否不滿特區的防控工作，以及中央有否要求港府進行全民檢測、交出「清零」路線圖，以及有否就通關設下時間表，如農曆新年是否仍通關無望等。

責私自離開醫院、開派對、到非法樓上酒吧人士

林鄭月娥回應時指，昨日會面並非接中央指示，只是兩地交流意見，商討如何互助。她又說，「中央關注，我都關注，想盡快清零」，她承認政府在防疫上是重大角色及責任，執行上可更「精細」及「小心」，將改善送檢隔離流程、檢測SMS通知問題等。她又指，需要全港市民努力，她指私自離開醫院確診病人，以及開派對和到非法樓上酒吧等人士亦有責任，呼籲港人在聖誕及新年假期留家過節，減少聚會。

林鄭月娥促市民在聖誕新年期間留家過節。（梁鵬威攝）

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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據國家衛健委網頁資料，兩地政府及專家合共40多人會面，討論有關疫情形勢、防止外來輸入、核酸檢測、疫苗、健康碼及防控案例等。國家衛健委副望任雷海潮表示，中央關注香港疫情及防控工作，衛健委會全力支持港府參考有科學根據及成功的案例，推行防控工作，令市民生活及社會經濟早日回復常態。