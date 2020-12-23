新冠肺炎疫苗｜行會通過准緊急注射疫苗　林鄭月娥︰市民有得揀

本港新冠肺炎疫情持續，港府早前宣佈已協議訂購三款疫苗，最快一批100萬劑下月(1月)到港，為中國科興生物（Sinovac）的滅活技術生產疫苗。特首林鄭月娥今日（23日）公布，與英國阿斯利康（AstraZeneca）達成協議，供應香港750萬劑疫苗，即合共2,250萬劑，足夠香港人口注射兩劑。 林鄭月娥又公布，行政會議通過為注射新冠肺炎疫苗緊急立法，規例有效12個月。她解釋市民並非「無得揀」，市民會有知情權，在步入接種中心時，會知道所接種的疫苗，因此毋須過分擔心，已接種市民將可獲電子針卡；政府將成立保障基金，向出現嚴重副作用的市民提供經濟支援。

科興生物100萬劑滅活疫苗1月到港

港府與兩間疫苗製造商達成協議，各供750萬劑疫苗，包括中國科興（Sinovac）以滅活技術生產疫苗，料最快下月有100萬劑到港；由內地復星醫藥與德國BioNTech合作的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，料明年第一季到港，首批供應100萬劑。

落實購牛津大學研發疫苗 目標供人口兩倍

林鄭月娥公布，今日與英國阿斯利康藥廠（AstraZeneca）達成協議，訂購750萬劑與英國牛津大學共同研發的不可複製性病毒載體疫苗。特首林鄭月娥表示，共有3間廠商供應，以每次打兩針計，合共2250萬劑足夠港人使用，但港府會繼續按原先計劃繼續尋找第四間廠商，確保疫苗達全港人口兩倍。

准藥廠免責條款否則「可能買唔到」

林鄭月娥表示，新冠肺炎疫苗研發時間比傳統疫苗大大壓縮，不排除有罕見、未能預見的嚴重不良反應，但為疫苗製造商可盡快推出，各地政府准藥廠有一定程度免責權，不向製造商申索，或由政府負責賠償。坊間不少專家認為有關方法合理，政府買疫苗都有相關條款「如果冇，可能買唔到疫苗」，非絕對免責，但若製造商若存在欺詐，產品不良政府可追究。

設保障基金經濟支援出現副作用人士

市民擔心嚴重反應，可向當局尋求支援，法律上可追究。她表示，政府將成立一個保障基金，一旦出現嚴重不良反應影響日常生活，專家評估由疫苗引起，基金會提供經濟支援，未有透露支援金額，基金需立法會財委會審批成立，政府會盡快向立法會申請撥款。食衞局局長陳肇始補充，基金承擔經法律或仲裁金額，亦會向受影響市民預支費用，有關運作機制及細節正研究。

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同一時間只會有一種疫苗

現時供港疫苗有三種，林鄭月娥為之前稱市民無得揀解畫，「表達得唔清楚，話咩都冇得揀，事實上唔係咁。」她解釋，政府接種計劃使用哪款疫苗要按組群、環境等考慮，同一時間不會有多於一種疫苗供選擇，「醫院、安老院、社區中心，好難有多於一款疫苗去揀」。

她強調法律規定市民有知情權，市民入接種中心時，會知道當日該中心接種屬哪一款疫苗，「可以揀另一個時間、另一個環境先接種」不過非任何時間、任何地點可供選擇。

接種後去旅行須視乎另一地疫情是否穩定

就接種後是否就可以解封去旅行，林鄭形容「唔係咁簡單」，指要與外地恢復往來，包括內地或外國，要視乎另一地疫情是否穩定，重申外防輸入、內防擴散原則。

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通過緊急立法 設顧問專家委員會

林鄭月娥公布，行政會議通過立法第599K章，新訂容許可緊急注射新冠肺炎疫苗，規例有效12個月，至明年12月31日止，規例賦權食衞局在緊急情況下，可批准指明用途及接種計劃，期間須參考顧問專家委員會意見，由香港醫學專科學院主席劉澤星任主席，共11位成員，包括政府防控工作4名專家，稍後公布詳細名單。

由於接種計劃規模大，疫苗運輸存放需周詳準備，會交由食衛局負責醫學相關工作，公務員事務局負責統籌執行，兩局長主持專責工作小組籌備，直接向特首匯報，專家成員包括行會成員林正財、前香港醫院管理局行政總裁梁柏賢醫生、前衛生署顧問醫生曾浩輝。